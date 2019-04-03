理科太太為人母「心抽一下」　非洲關懷受暴童：當傳聲筒

記者林彥君／台北報導

YouTuber理科太太和蔡阿嘎擔任台灣世界展望會2019年「終止兒童受暴」代言人，邀請大家共同關注全球兒童保護及暴力問題。理科太太透露，過去不太注意兒童保護等相關議題，但有了「理科嬰兒」Miles之後，看到新聞「心會抽一下、痛一下。」並會思考：「我們如何更保護身邊的孩子？」

▲理科太太和蔡阿嘎擔任代言人。（圖／台灣世界展望會提供）

理科太太認為，社會並不冷漠，只是在事件發生時，不曉得有什麼管道能為孩子挺身而出，理科太太說：「議題應該更廣泛地讓大家知道，而且得靠全部人的力量才能改變。」她希望盡力以大眾容易理解的方式，闡述看似複雜的議題。

理科太太除關注台灣兒童保護議題之外，並將前往衣索比亞，了解當地童工、童婚的處境，以及世界展望會如何預防兒童受暴，甚至挽救步入童工、童婚命運的孩子。理科太太說，愛兒子的心其實會擴散到其他兒童，希望能成為「傳聲筒」，用影像和說故事的方式，吸引更多人關注兒童保護議題，盡自己的棉薄之力。

▲理科太太、理科先生和理科嬰兒。（圖／翻攝理科太太Instagram）

理科太太將首次踏上非洲大陸關懷當地個案，理科太太為關懷行程新買了好幾個鏡頭，打算卯足全力捕捉衣索比亞風貌與兒童現況，出發前，理科太太施打黃熱病疫苗，必要時將服用抗瘧疾的奎寧，這些藥物都有發熱、頭痛的副作用，「但這些都是身體上的小小不舒服，不會影響我的決心。」

▲理科太太將到非洲關懷行。（圖／台灣世界展望會提供）

全球有約1.52億名童工，當中近半數從事危害他們的身體、心理、社會與教育發展的危險工作，例如賣淫、非法毒品販運等，除了社會習俗因素導致童婚，貧窮和缺乏教育也是主要原因之一，不僅女孩，男孩也是童婚的受害對象。

位於非洲、中東、亞洲數國（如南蘇丹、敘利亞、緬甸等）的兒童，因戰爭衝突成為難民，或在境內流離失所，在拉丁美洲，也有許多兒童及青少年因為暴力逃離母國，成為遷徙兒童的一份子，人口販賣份子便經常在此時趁虛而入，迫使兒童成為童工，並以不同形式剝削。