財訊／謝金河×野島剛對談　邱永漢從政治通緝犯變成賺錢之神

文／孫蓉萍

台日關係一直在時代的風雨飄搖中持續，同時又產生深度連結，日籍作家野島剛認為，其原因在於來自不同出身的台灣人士，在台日之間往返奔走。這群人經過一番奮鬥，在日本都很成功，也都有自己的故事；因此，他花了10年的時間，採訪這些人和家屬等相關人士，3月出版了《漂流日本─失去故鄉的台灣人》（游擊文化）一書，也希望藉此來描述台灣和日本的複雜百年歷史。

書中11位台灣人也包括已過世的邱永漢，由於他和《財訊》雙週刊有很深的淵源，因此野島剛特別和《財訊》雙週刊社長謝金河對談，藉此更進一步了解邱永漢的為人處世和生活點滴。以下是對談重點摘要。

致函聯合國 要求人民自決

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野島剛問（以下簡稱野島）：邱永漢在日本發展，卻一直沒有一本好的書客觀地描述他的人生，所以我透過許多採訪來了解他。我覺得他是一位才子，做的事很多，會寫文章，又會做生意，同時也從事台獨運動，人生非常豐富。

謝金河答（以下簡稱謝）：他畢業於東京帝大經濟系後，1947年寫信給聯合國政府說，希望台灣的未來要由人民來決定，結果變成被通緝的台獨要犯。他逃到香港，之後到日本創業，剛開始很辛苦，寫小說又賣不了什麼錢，因此還寫過黃色小說，後來則改寫經濟評論，並且教讀者買賣股票。台日斷交的1972年，他才又答應國民黨的邀請回到台灣。1980年歸化日本，出來參選參議員，不過落選。

邱永漢是一位天才夢想家，一生對於投資有很多奇奇怪怪的想法。例如，他當年開咖啡廳一杯咖啡賣500元，貴得令人咋舌，成為大家討論的話題；他還蓋大樓、養鰻魚、投資工業區等。為了教人賺錢，1974年他創辦《股市瞭然》雜誌（後更名為《財訊》），半年發行一期，之後改為季刊、雙月刊，1984年再改成月刊。

他也是趨勢專家，這些投資都是因為他有敏銳的嗅覺，看好未來前景。他看到台灣經濟發展和日本亦步亦趨，日本發生的現象，幾個月或一兩年後幾乎都在台灣發生；例如，《廣場協議》後日圓一直升值，熱錢效應使資金水漲船高，帶動房地產和股價大漲，邱永漢斷言台灣也會如此，後來也證明的確如此。他曾在《財訊》社論上說：「不論景氣好壞，台股會不斷漲升。」當時大家對台灣沒信心，覺得不可思議，但之後台灣股價從600多點一路漲到萬點以上。最早講「台灣錢淹腳目」的就是邱永漢，後來還淹到膝蓋、肚臍、鼻孔。

(本文節自財訊578期，詳全文)