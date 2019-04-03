財訊／獲利看得到不一定吃得到　顧立雄幫壽險公司說出的大實話

文／高富美

金管會主委顧立雄日前公開呼籲金融業、尤其是壽險公司，今年少發現金股利。話音剛落，就被眾多小股東譙翻。但事實是，並非顧立雄不讓壽險業發現金股利，而是不少壽險業者，今年根本發不出現金股利來！

去年第4季股債雙殺 侵蝕壽險業配發股利

2018年市場前6大壽險公司（國泰、南山、富邦、中壽、台壽、新光）少則獲利50億元、多則賺逾300億元，憑什麼今年卻連現金股利都發不出來？

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壽險公司帳面上有高獲利卻配不出現金，與壽險公司投資部位未實現虧損有關。2018年第4季不僅股債雙殺，在台美利差擴大下，壽險業慣用的CS（換匯交易）和NDF（無本金交割遠期外匯交易）避險成本一路飆上3.5%，相較於兩年前的避險成本只有0.3%，一家壽險公司財務長形容，「從2008年以來，沒有這麼慘的第4季」。

也就是說，去年第4季，匯率、利率、股票「3輸」，一口氣吃光在前3季賺飽飽的壽險公司獲利；而且因為避險成本太高，金管會公布全部壽險市場去年「淨匯損」高達2309億元，這筆帳須如實反映在損益表中。同時間，美股、台股下挫，再加上美債殖利率勁揚，債券價格慘跌；壽險業手中股債標的，若被迫實現（出售），幾乎無獲利可言。若不實現，巨幅的金融資產「未實現評價損失」將嚴重侵蝕淨值。

根據金管會統計，2018年12月全體壽險業淨值為1兆901億元，較2017年12月的1兆3638億元，大減2737億元、減幅高達20.1%。金融海嘯時，壽險公司淨值平均跌幅約4成，但去年一口氣就跌掉兩成。

更不用說，去年初因為接軌IFRS 9號國際會計準則，全體壽險業才剛「進補」逾1800億元淨值，但隨著未實現損失擴大，卻早已全都去了了。

(本文節自財訊578期，詳全文)