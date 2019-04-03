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財訊／聯成向市場靠攏　目光轉向新加坡

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／潘羿菁

全球最大苯酐、可塑劑大廠聯成化學，不畏美國低價石化產品來襲，逆勢加碼設廠鞏固亞洲市場，將投資目光從中國轉移到東南亞，傾向落腳新加坡設立新產區。對於聯成來說，低廉原料固然重要，但更貼近市場需求，才是打造最佳防守線的重要策略。

美國市場趨飽和 看中亞洲龐大消費力

這幾年，聯成總是被詢問著是否評估赴美投資，讓聯成化學總經理柯衣紹納悶地說，「美國市場需求已經飽和，去當地設廠，也是要外銷到亞洲來，你看台塑到美國設廠，一樣也要外銷，既然如此，為何我們要去美國投資呢？」

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亞洲向來是塑化產業最大的消費市場，很顯然，聯成的設廠邏輯就是就近供應市場。聯成評估貼近消費市場有3大好處：1、靠近市場等於就是貼近客戶，當客戶碰到疑難雜症，聯成可以快速做出反應，提升客戶黏著度；2、地理位置接近客戶可讓交貨期縮短，也有助降低庫存；3、現貨接單毛利多半高於合約訂單，可以按照不同市場環境做不同調整，現貨與合約客戶比重調整空間彈性化。

因此，儘管美國擁有低廉乙烷做成的便宜乙烯，提供價格低廉的原料，但是，考慮到美國境內的聚氯乙烯與可塑劑供過於求，銷售市場已經飽和，美國不是投資選項。簡言之，聯成是反過來思考，首先考量的是市場，再來才考慮原料。

過去聯成的設廠資源全數押在大陸，如今，中國的版圖從東北、華中、華南到西南地區均有設置工廠，布局已近完成階段，現在準備將目光轉向東南亞與中亞市場。

(本文節自財訊578期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,聯成化學,苯酐,可塑劑,石化產品,柯衣紹,塑化產業,新加坡

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