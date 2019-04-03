永豐餘推超厚衛生紙「一抽抵兩抽」　今年力拚業績成長1成

▲瞄準高端衛生紙市場，永豐餘（1907）旗下的五月花今天推新品「厚棒衛生紙」。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

永豐餘投控（1907）旗下衛生紙品牌五月花今（3）日推出新品「厚棒衛生紙」，搶攻衛生紙市場「厚」商機，歷經2至3年的研發，集結3大專利技術，主打「一抽抵兩抽」，只要一張就能擦拭乾淨，就算丟入馬桶也可快速分解，預期目標今年高品質衛生紙業績要比去年成長1成。

根據消費者市場調查發現，抽取式衛生紙在台灣普及率高達87%，消費者挑選衛生紙時不止在意柔軟度也在意衛生紙的厚薄度，有過半數的使用者在上廁所時會一次使用2抽以上衛生紙，因此永豐餘著手研發厚實柔軟的衛生紙。經過300位消費者盲測，其中滿意度高達98%。

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永豐餘紙品研發部協理張清賀表示，五月花新推的厚棒衛生紙擁有3大專利技術，分別是獨家纖維技術、特殊成型工藝以及氣旋絨織烘乾，製造出厚實柔軟的觸感，儘管該款衛生紙非常厚實，但實測後確實可於30秒左右分散於水中，符合CNS國家標準可分散性100秒以下，使用上安心無虞。

永豐餘零售行銷部行銷經理顏靜雯指出，抽取式衛生紙在台灣普及率達87%，另觀察衛生紙市場，近年來持續往高端走，調查也發現近8成消費者願意購買高品質衛生紙，同時三層式衛生紙使用人數也有越來越多的趨勢，預期目標今年高品質衛生紙業績可以多成長1成。

永豐餘消費品實業2018年兩岸營收為111.3億元，營收年增6.5%，其中大陸有4個廠，包括北京、揚州、崑山以及廣東鼎豐，年產能14.9萬噸，儘管調整行銷通路，使得費用撙節影響營收，不過獲利依然成長，至於台灣年產量則為10.8萬噸，主要由楊梅、清水廠生產。