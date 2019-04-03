財訊／直擊電子菸銷售大本營　深圳產量冠全球

文／林苑卿

2018年初，獲中國國家電子商會授予「中國電子第一街」稱號、被稱為中國電子市場「風向標」的深圳華強北商圈，還是中國最大的挖礦機銷售基地；然而，隨著2018年下半年比特幣價格崩壞，板卡與挖礦機廠商損失慘重，導致大批挖礦機經銷商撤離，如今，新一波火紅的電子商品—電子菸浮上台面，相關的供應鏈廠商與店鋪，也在此時大舉進駐華強北商圈。

華強北商圈強強滾 海外訂單多，美國最大宗

3月下旬，中國深圳攝氏溫度已來到30度，《財訊》採訪團隊實際走訪華強北商圈，更感受到電子菸在中國市場的熱度。記者逛了一圈位於華強北商圈的幾家電子菸商鋪，每家店面都僅有2、3坪的大小，但是「麻雀雖小，五臟俱全」，店內擺滿琳琅滿目的各國電子菸品牌，還有各式口味及款式，讓人目不暇給。

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「我們半年前開始販售電子菸。」一家位於華強北商圈面積最大的電子商場─華強電子世界的電子菸專門店老闆表示，目前訂單主要來自海外的線上大量訂購，實體店鋪只為了在華強北商圈的零售顧客而設立。

根據中商產業研究院統計，2018年中國電子菸產量逼近25億支，然而，目前深圳絕大多數生產的電子菸是外銷到海外，其中美國是最大的出口市場，其次是英國，第3大市場是義大利。電子菸專門店老闆含蓄透露：「（月營業額）要看海外訂單量多寡，大約是50萬至100萬元（人民幣）。」一家小小的店面，利用線上，就能靠著海外的大筆訂單，一年營業額上看1200萬元人民幣，確實是很吸引人的投資報酬率。

特別的是，儘管現今全球高達90%以上的電子菸是在深圳製造，中國也是全球菸草最大市場，抽菸人數超過了3億人，至今中國電子菸的市場滲透率不到1%。不過，近兩年中國抽電子菸的人口也在快速增長。

(本文節自財訊578期，詳全文)