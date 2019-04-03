宏達電3月營收月增109.98%　第2季迎接多款VR新品開賣

▲宏達電總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今天（3日）公布3月合併營收13.1億元，月增109.98%，年減52.64%，主要是因為2月工作天數減少，3月恢復正常工作天數，隨即重回正軌，展望第2季，宏達電多款VR新品即將上市開賣，可望挹注營收表現。

宏達電公布3月合併營收13.1億元，月增109.98%，年減52.64%，累計前三個月合併營收29.4億元，年減66.51%。

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根據宏達電公告說明，今年2月營收在沒有新品及工作天數減少之下，單月營收僅6.25億元，創上市以來新低，不過3月恢復正常工作天數，隨即重回正軌，至於年減則是因為今年初出貨量減少到關係。

展望第2季營運，宏達電今年初在CES和MWC大展中，發表的眼球追蹤功能的VIVE Pro Eye、一體機VIVE Focus Plus，還有搶攻5G商機的HTC 5G Hub，全都即將在第2季上市開賣，可望挹注營收表現。

同時宏達電全球首創無限量吃到飽的VR訂閱服務VIVEPORT Infinity也正式在台灣上線，每個月只要支付12.99美元（新台幣419元），或是每年支付99美元（新台幣3199元）就可享VR內容吃到飽，積極搶攻市場商機。