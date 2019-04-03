指數投資太夯！證交所宣布29日起　納入ETF、ETN異常監視標準



▲指數化投資愈來愈受歡迎，因應ETN月底將上線，證交所將ETF及ETN納入監視規範。（圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

指數投資太夯！因應指數投資證券（ETN）即將於4月底掛牌，今（3）日證交所發布新監視規範，將原本未納入監視的ETF及ETN共同納入監視範圍，未來ETF及ETN波動若達特定異常標準，證交所將警示公告，提醒投資人留意風險。

證交所表示，過去ETF屬於指數化投資工具，因人為操縱風險較低，並未納入監視範疇，但因應ETN將於4月28日上線，此次針對指數化投資工具做通盤考量，於監視規範同步納入ETF及ETN，達到異常標準時，將比照現股、權證發布警示公告。

證交所表示，此新規範自4月29日起實施，主要修正有二要點：首先，ETF及ETN將納入異常監視標準，但考量兩類證券皆有初級市場的申贖機制，在外流通籌碼變異幅度大，將無法以各交易日實際的流通數量合理計算週轉率及成交量倍數，故不適用週轉率和成交量倍數等相關標準。

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第二，針對ETN及ETF於公開資訊觀測站公告當日的前一個營業日，其折溢價價百分比若超過10%，且與異常標準漲（跌）同向者，將適用公布注意漲跌幅的相關標準，以強化異常交易管理的合理性。