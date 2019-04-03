美元強勢、歐元狂貶　3月外匯存底續創歷史新高



▲央行公布今年3月份外匯存底餘額較上月增加1.43億美元。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

央行今（3）日公布今年3月外匯存底4,640.78億美元，較上月底微幅增加1.43億美元，已連續5個月創下歷史新高紀錄。外匯局長顏輝煌表示，3月外匯存底增加主要是因為外匯存底投資運用收益，以及歐元在3月份貶值1.29%，部分被歐元等貨幣貶值折計美元後之金額減少所抵銷。

央行外匯局表示，截至3月底，外資持有國內股票及債券案當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,708億美元，約當為外匯存底的80%。今年2月底為3,624億美元，較上月增加84億美元、增加幅度為2%。

顏輝煌說明，主要是因為3月份台股指數上漲2.42%，且外資持續買超台股，3月份買超金額約新台幣17億元，致使外資持有市值上漲。

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而統計其他國家公布最新外匯存底的情況，大部分是增加的狀況，像是南韓為3,948億美元，較2月增加5億；中國大陸3.0902兆美元，較1月增加23億美元；日本為1.2188兆美元，較1月也增加27億美元；瑞士為7,416億美元，也較1月減少47億美元；沙烏地阿拉伯為4,740億美元，較1月減少58億美元。

近來因美元強勢，3月份上漲1.17%，亞幣3月份大多跟著貶值，像是韓元貶值1.41%，新幣貶值0.5%，惟新台幣匯率相較於其他亞幣穩定，新台幣3月份較2月僅貶值0.16%。央行說明，外匯市場有供給有需求，新台幣不像韓元較活潑，容易大漲大跌，即使國際盤有波動，但外資3月份偏向匯入，但投信壽險業偏匯出，有進有出。