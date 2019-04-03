兒童節／兒童開戶平均年齡10歲　親子理財必掌握5大重點

▲銀行建議親子理財要及早開始。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

明天就是兒童節(4日)，父母總是用心準備兒童節禮物或是帶孩子去旅遊，除了這些方式，也有不少父母及早替孩子做好財務規劃。根據銀行統計，近年兒童開戶數明顯增加，未成年開戶平均年齡為10歲。

在兒童節前夕，台新銀行進行一項大數據統計分析，發現兒童開戶數明顯成長，已育有子女的客戶加入財富管理家庭會員的比率是尚無子女客戶的3倍。

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台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行運用行內數據觀察父母親的理財、消費行為，發現他們除了會為小孩積極理財外，也十分注意風險分散，在資產配置上，相較於單身族和爸爸們，媽媽會投入更多資金於投資型保險、基金等理財商品，此外，也會提高外幣配置，並將部分資金布局在新台幣定存、儲蓄險等保本商品以分散風險；在消費行為上，主要花費類別也從過去單身時以餐飲、百貨、服飾等為主，轉換為家庭、文教相關的消費，特別的是，男性在結婚有小孩後在旅遊類消費支出明顯增加，顯示全家出遊的費用由爸爸買單的比例高。

另根據行政院最新數據，2018年台灣新生兒出生人數創8年新低，少子化現象日趨顯著；統計台灣4年大學的學雜費約需新台幣21至40萬元不等，赴美深造則需482至564萬元。中信銀提醒，父母應將子女的教育金納入資產配置，子女理財教育也應及早啟動。

中國信託銀行觀察20歲以下未成年子女帳戶發現，平均開戶年齡為10歲，其中財富管理家庭會員子女帳戶平均開戶年齡為6歲，顯見財管客戶已及早規劃；進一步了解財富管理家庭會員子女帳戶運用情況，資產配置以台外幣存款和儲蓄型保險為主，佔比均逾3成，另外也運用於基金、保障型保險和投資型保險。

中信銀行建議，親子理財可掌握兩大重點：第一，妥善評估各階段求學費用，完整規劃子女教育金，如有出國深造需求建議以外幣作為理財首選，利用分批投入策略，定期執行換匯，而國人偏好前往美國與澳洲留學，可選擇直接採用美金或澳幣等理財工具，分散匯率風險。

第二，為鼓勵父母從小培養孩子的理財知識，讓孩子透過記帳軟體了解收支，並從簡單的定期儲蓄、小額投資開始嘗試理財，更同步認識信用卡、電子錢包等支付工具，建立孩子正確金錢觀。

玉山銀行則建議父母，可透過5項原則為孩子累積教育基金，第一，積極儲蓄，謹記「收入扣除儲蓄」後才是支出；第二，獨立管理，針對子女教育或生活所需，設置專款專用的獨立帳戶，並定期檢視以免因臨時的資金調度需求而挪用。

第三，徹底執行，養成定期定額的投資習慣，不因市場波動而停止，有紀律地持續投資。第四，風險管理，必須規劃父母自身的壽險保障以及子女的醫療防護準備金，才能避免意外發生時，沒有足夠的資金支應孩子的教育及生活費用。第五，及早規劃，愈早開始規劃與執行，愈能發揮時間複利的效果，用最少的金錢達成最大的效益。