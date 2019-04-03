2012年領勞保年金者今年要「加薪」了　13萬人可望每年多領近萬元

▲2012年請領年金的民眾有福了，今年5月可望調高請領老年、失能及遺屬的金額。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

2012年請領勞保年金的民眾今年可望「加薪」，根據消費者物價指數累計成長率達5.1%，超過法定調整標準，5月起有望年金給付金額也要調高5.1%，初估將有逾13萬人受惠，平均每人每月多領817元，換言之，一年來預估可多領近萬元。

根據勞保條例第65條之4及其施行細則第96條規定，正在領取勞保年金給付（含老年年金、失能年金及遺屬年金）者，自請領年度開始計算的消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就會依該成長率調高年金給付金額。

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勞保局表示，過去曾有3次調高年金金額，首先是2009請領年金的民眾，已於2014年5月調高年金金額，幅度達5.2%，再者是2010年請領者，也在2015年5月調整達5.45%；最後則是2011年請領者，則在2017年5月起調整5.1%，至於其他年度請領者，則因CPI累計成長率未達5%，因此不予調整。

此外，主計總處將在9日公布2018年消費者物價指數，據上次發布數字初估，2013年至1018年消費者CPI增幅已突破5%，屆時將是勞保年金開辦以來第4度調高年金金額。舉例來說，花花在2012年勞保年金平均請領金額1萬6022元，若以5.1%的調幅計算，平均每月約增加817元，換句話說，一年下來可望多領9804元。

勞動部勞動保險司勞保承保給付科蔡嘉華表示，依照法定程序，勞保局每年都會檢視主計總處發布消費者物價指數的數據，並於5月底前報請勞動部核定，若CPI累計成長率達到5%的時候，即從5月開始調整請領年度。