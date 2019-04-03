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央行發行新台幣準備的黃金　市值破5,200億元

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▲▼央行,中央銀行。（圖／記者李毓康攝）
▲中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（3）日說明黃金充當新台幣發行準備情形，央行表示，截至今年3月底，新台幣發行額達2兆3,025億元，由於金價上漲，黃金提充準備市值隨之上揚至新台幣5,267億元，占全部準備23.76%，其他76.24%皆為外匯存底。

央行說明，央行持有黃金主要是做為新台幣發行準備，因為印鈔票不是想印就印，必須要有對應的資產準備，才能讓新台幣的價值受人民信賴，因此，央行發行新台幣鈔券就要100%做準備，主要是以「外匯存底」和「黃金」為充抵。

央行報告中指出，截至今年3月31日，新台幣發行額為2兆3025億元，其中1,112億元是硬幣，依規定免提準備，鈔券部分則有2兆1,913億元，須提十足準備。而黃金提充準備市值為5,267億元，占全部準備23.76%，其他76.24%皆為外匯存底。

請繼續往下閱讀...

立法院財政委員會今日視察中央銀行的文園金庫，央行說明，文園庫區存放黃金及白銀等貴金屬資產，而做為新台幣發行準備的黃金共410公噸、約1319萬盎司，占總庫存96.8%。

文園庫區攸關金融安定與國家安全，央行強調，駐庫憲兵部隊隨時保持嚴密警戒，並裝置現代化安控系統；庫區啟用迄今，從未發生任何維安事件，未來將持續引進現代化維安機制，繼續與憲警單位密切合作，確保庫區安全無虞。

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關鍵字：新台幣發行,央行,黃金

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