　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

理財周刊／讓每一分錢都能生錢　創造更高價值才是致富之道！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／胡偉良

當你抱怨命運不公時，你有沒有想過別人為什麼能夠成功？要致富，你必須具備富人思維。

富人思維之一：要開源而不光是節流

大多數富人都不會在意一時的小錢，或者是為了暫時的舒適生活，去束縛自己。

請繼續往下閱讀...

他們會想盡一切辦法，為明天做加法。

投資是他們永恆的目標，不管買房還是買車，對他們來說都是投資，關鍵看那項投資適合自己，那項投資回報率更高。

富人思維之二：有敏銳的商業嗅覺、愛財如命

富人之所以成為富人，是因為他們骨子裡就喜歡賺錢，喜歡財富，這是非常重要的。
每個人的夢想都是不一樣的，有些人骨子裡就深信自己一定會成為富人，並有著強烈的賺錢意識。

不管他性格是內向的還是外向的，都希望透過自己的才華獲得財富。

當前，市場經濟觀念已經深入人心，很多網路新貴本身就是高級知識份子，他們之所以能成為知識經濟下產生的富豪，並不一定是因為學識過人或學歷超群，而是他們在知識之外，有敏銳的商業嗅覺，能捕捉到市場的需求。

富人思維之三：偏執

一個人何以從眾人中脫穎而出？只能靠偏執！

唯有偏執才能為人所不能。如果一件事情人人都能做成，很顯然不可能為你帶來突出的成就和巨額的財富。

有夢想者才會偏執，偏執者才會不計代價、不畏艱辛地去實現理想，逢山開路、遇水搭橋。

無論是理財還是做生意，都是鮮花與陷阱並存，如果沒有偏執狂的精神，不可能闖出一條成功之路來。

偏執狂通常不達目的不甘休，所以成大事者絕不是小富即安的人，也絕不是敷衍了事的人。朝九晚五的上班族生活，天天打卡坐班，這樣的日子會讓他們憋出病來。

他們寧願每天去拜訪客戶，也絕不會把時間耗在辦公室裡按部就班地生活。

以臉書創辦人馬克．祖克伯格(Mark Elliot Zuckerberg)為例，他在二○一○年以四十億美元身家登上福布斯(Forbes)全球最年輕富豪榜榜首。相傳祖克伯格曾毫不猶豫地放棄了一款耗時一年開發的產品，團隊的很多人對此都難以接受，但祖克伯格執意為之。

有人如此評價他：「他不是一個性情中人，他是一位殘酷的精英分子。」

研究華人中的傳統意義上的富豪，你會發現他們都充滿賺錢的熱情，即使再冷、再熱的天氣，再苦、再累的工作，他們也都心甘情願地去做。有的人曾經睡過橋洞，有的人曾經天天吃速食麵度日，但他們都沒有放棄自己的追求，而當他們養成了賺錢的「習慣」後，財富自然愈來愈多。

富人思維之四：開放與互動

賺錢的機會來自於交易，交易來自於互動，所以大凡富貴之人絕非自閉之輩。大多數企業家都有著廣泛的人際圈子，財富的機會也存在於這樣的圈子中。

同樣，理財的機會也多來自於人際的開放與互動，投資是「動」，儲蓄是「靜」，如果只是儲蓄，所賺利息怎麼也趕不上CPI的漲幅。

把錢存在銀行裡是積不了財的，要學會結識各種理財高手，在與他們打交道的過程中，獲取財富的增值機會，這樣錢財才會越積越多。

富人思維之五：富貴險中求

一般人圖安逸，富人圖挑戰，這兩種態度的差異是很明顯的。大家都知道有風險的地方競爭就越小，收益率也就越高。

真正等大家想清楚了，都進去之後，競爭就白熱化了，風險加大，收益率降低，他們便開始撤出。

拿找工作來說，大部分大學生畢業後喜歡到大企業工作，就業環境比較穩定，待遇和福利都比較好。

但是有些人畢業後，不願意去找工作，而是首選創業，即使困難重重，碰得頭破血流，他們卻甘願如此。

富人思維之六：每一分錢都必須去生財

富人不養閒錢。

窮人與富人的根本區別在於，窮人只能靠自己的體力和腦力賺錢，只能依靠自己單打獨鬥。但富人不同，他的每一張鈔票都是他的士兵，用得好，就等於雇了這些鈔票去賺錢。

富人和窮人在對待錢上存在很多差異：富人恨不得手上的每一分錢都在外面戰鬥生財；而窮人因怕冒風險，讓錢都趴在銀行裡「睡覺」。

富人每年要求至少一○％的回報，例如借錢給朋友開店或者投資在房產上，收租金的同時也享受房產升值的回報。

同時富人喜歡借貸，利用銀行的資金使自己的財富增值；而窮人欠別人一分錢都恨不得馬上還掉。

如果都是手中有一千萬元，要買一間一千萬元的房子，窮人怕承擔巨額利息，肯定會希望一次付清。

但富人卻不會全額付清，他寧願買三間房，再從銀行再借一些錢出來，這樣銀行的錢也在替他賺錢，而其他兩間房的租金都可以承擔第一間房的貸款了。

富人思維之七：捕捉大勢

我們通常會在菜市場看到家庭主婦為了幾毛錢爭得面紅耳赤，為了一個髮夾討價還價，但是很少會看到她們思考經濟發展的下一步趨勢，以及如何通過捕捉這種趨勢來理財。

她們甚至想不到，菜價上漲實際上就意味著銀行裡的存款貶值，她們會為了幾毛錢的菜價傷透腦筋，卻不願意花點時間去把銀行裡幾十萬元的現金盤活，以免貶值。

精打細算的主婦們，通常「小錢精明，大錢糊塗」。

三十萬元存款，要求年回報率一○％，一年產出的利潤就是三萬元。事實上，只要經濟稍微景氣，獲得每年一○％的回報率並非難事，至少比天天砍價要省力得多。

與主婦們的精打細算不同，富人有著豐富的想像力，從美國總統的一句話，他能判斷出對台灣股市的影響。

從國家經濟政策的一條改革新聞，他會推斷下一步金融調控是緊縮還是寬鬆。憑藉這種敏銳的判斷，他可以成功地選擇正確的股票。

富人思維之八：做好守財奴

有錢了，該怎麼花呢？

跑車、名錶、豪宅、古董……

許多人成為了富人，但很快又被打回原形。其實開源之後，節流依然重要。

完美的富人，兩方面都能做得好。

奢侈享受是無止境的，對於真正能持久創造財富的人來說，積累永遠重於享受。

他們不拒絕享受，但從不超前、超額享受。他們不會在年收入一百萬的時候，買一輛八十萬的車，更不會去買一輛二百萬的車，除非買車對他來說是一項投資，而非擺闊。

「千金散盡還復來」，那不是富人該有的思維，那是詩人的率性、超然。同樣是富人，李嘉誠的基業數十年屹立不倒，他的生活在外人看來也許奢侈，但是就他的身家來說，絕不算過分。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》971期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
正妹直播主罹「8種癌症」淚崩！男粉辭職飛1500公里娶她
快訊／大稻埕碼頭驚現女浮屍　詭異揹著紅色背包
民調／郭台銘也參戰？2020總統選舉追蹤調查

關鍵字：理財周刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

宏達電3月營收月增109.98%　第2季迎接多款VR新品開賣

農曆過年連假太長　全體銀行2月獲利月衰退26%　

美元強勢、歐元狂貶　3月外匯存底續創歷史新高

兒童節／兒童開戶平均年齡10歲　親子理財必掌握5大重點

兒童節、清明節上班要給「雙倍薪」　3分鐘搞懂薪資怎麼算

理財周刊／讓每一分錢都能生錢　創造更高價值才是致富之道！

理財周刊／透過ETF參與鋰電池高成長

理財周刊／老牌集團兩樣情

2012年領勞保年金者今年要「加薪」了　13萬人可望每年多領近萬元

央行金庫揭密！黃金儲備全球排第13名　金價上漲市值破5,200億元　

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

宏達電3月營收月增109.98%　第2季迎接多款VR新品開賣

農曆過年連假太長　全體銀行2月獲利月衰退26%　

美元強勢、歐元狂貶　3月外匯存底續創歷史新高

兒童節／兒童開戶平均年齡10歲　親子理財必掌握5大重點

兒童節、清明節上班要給「雙倍薪」　3分鐘搞懂薪資怎麼算

理財周刊／讓每一分錢都能生錢　創造更高價值才是致富之道！

理財周刊／透過ETF參與鋰電池高成長

理財周刊／老牌集團兩樣情

2012年領勞保年金者今年要「加薪」了　13萬人可望每年多領近萬元

央行金庫揭密！黃金儲備全球排第13名　金價上漲市值破5,200億元　

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又顧健康」

婦人騎車被致水閥蓋擊落　顱內出血、多處骨折獲賠109萬

法鬥吞了「40公分玩具繩」　3周後才嘔吐軟便險沒命！

衣航墜機前　機師遵照波音緊急程序「關防失速系統」

AIT首度公開證實2005年起就已派駐陸戰隊

心肌梗塞不能等！　醫曝搶救黃金3600秒　「每1秒都是關鍵」

超炫富非洲政客「想吃倫敦披薩」　要外送員搭飛機6000km外送！

NOVA情報誌／電動機車浪潮　再現綠色騎蹟

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎

將隨韓國瑜訪美　李佳芬聽到要調時差「我快嚇死了」

財經熱門新聞

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

首例！蘋果西打製造商「跳針」說..

嫌存股效率太低？券商教你「小額..

哨兵模式立功　Model 3車..

蘋果西打母公司大飲恐下市？法人..

終結4年凍息！彭博調查：台灣央..

郵局不能領200元了！中獎發票..

20張千萬中獎發票明細出爐

公股董座　傳將大風吹

發票中獎　兌換通路全都露

全球最環保國家　電動車佔銷售過..

街口結盟台新金　發行信用卡

魏應充秀「清徹乾淨」越南油照　..

更多熱門

相關新聞

透過ETF參與鋰電池高成長

投資人可透過代號為LIT的鋰電池ETF來參與電池產業的高成長；如果鍾情於上游稀缺原料的投資人，也可透過貝萊德世界礦業基金作風險性投資。

理財周刊／老牌集團兩樣情

外匯市場中該如何投資美金？

美債殖利率倒掛　多頭玩完了？

房市景氣擺脫谷底　八大指標中

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面