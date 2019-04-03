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理財周刊／透過ETF參與鋰電池高成長

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／馮泉富

近日全球股市陷入相對尷尬的結點，不少訊息對股市的影響都是一體兩面，很難以一刀切的方式來解讀利多或利空。尤其每位投資人的投資週期不同，加上每個市場的位階差異性，同樣的訊息，對於不同的投資屬性，風險偏好之變化可能相反，呈現在股價指數上，短線容易陷入膠著。

操作週期與節奏把握度 決定你的交易策略

例如，全球主要地區越來越多的總經數據顯示經濟趨緩的可能性，在操作週期短的投資人看來是利多，因為央行政策肯定會一路寬鬆，將有助於市場流動性增加。相反的，在投資週期長的投資者解讀，這是明確的利空，因為他們在乎的是整體企業的獲利增長動能。

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最後市場呈現的結果，就看兩股力量相對於時間推移過程的消長變化，而且過程還有市場情緒之干擾。

另外，從位階的面向觀察，也可能有不同的思維。例如，假設美股或台股已創新高，同樣的貨幣寬鬆訊息，可能被市場解讀為利多出盡(因為提前反應)；如果先前已整理一段時間或位階處於相對低檔，則可能解讀為資金利多。或者，也可能市場先反映資金面的利多，後階段才反映基本面跟不上行情的利空。

不同的思維加上操作周期的差異，就會產生南轅北轍的交易策略，這是現階段市場膠著的因素之一。觀察目前的市場情緒變化，大部分指向美國FED將對貨幣寬鬆加碼，根據聯邦利率市場的交易概況來看，今年FED降息一碼的機率已超越不升息來到四一．六％，呈現黃金交叉。

就資金面來說，是股市利多，利率越低，股市估值才有調升空間。但是，這樣的市場預期是建立在景氣比先前的估計更差，企業獲利的增速可能再被下修的背景。接下來該怎麼擬定交易策略，端看投資人的操作週期與節奏把握度了。

經濟數據限縮指數想像空間

就短線操作者而言，只要專注在技術面與籌碼的變動即可。但是對於長線投資人而言，經濟數據不佳仍是心理上的一大障礙。美國自去年第四季以來，零售、房屋銷售就轉趨弱勢。一向強勁的製造與服務業PMI成長速度也明顯減緩，顯示企業信心與家庭支出都同步放緩。

觀察新公布的三月份消費者信心指數為一二四．一，低於前值一三一．四，也低於市場預期的一三二；顯然，因近期的經濟數據明顯放緩，加上長短利差收窄甚至倒掛引發流動性緊張疑慮，消費者對商業動能現況與未來前景，已轉趨悲觀。接下來非農數據可能成為關鍵，若未能上修前值並恢復單月增加十五萬人以上水準，市場對美國前景放緩擔憂恐進一步加劇，這會干擾股市走勢。

將焦點拉回台灣，受到農曆春節影響，國發會新公布的二月景氣綜合判斷分數下滑三分來到十七分，僅差一分就退回象徵景氣衰退的藍燈，為連續第二個月呈現景氣趨弱的黃藍燈。其中，景氣領先、同時指標持續下跌，顯示國內景氣持續走緩不變。

如同上周所言，第一季上市櫃公司整體獲利，將因外銷接單的衰退，首季財報將不會太好看，不但會影響外資買超的積極度，也限縮了加權指數的上檔想像空間。

電動車＋儲能系統　提供鋰電池寬廣成長空間

金融市場浩瀚如海，加上發達的網路平台與投資商品的多元化，投資早已不分國界，只要產業趨勢抓對，透過各種ETF商品，投資人可以有效率、低成本的完成資產最佳配置。

今天我們要談的就是新能源車的投資機會，由於全人類對環境保護的日趨重視，全球主要國家皆十分重視新能源車的發展，同時也訂定了諸多推展時間表。當然，其中也代表了諸多投資機會。

我們先由最上游的電池領域談起，由於電池材料的應用與量產的技術為電動車發展的核心節點，將吸引全球政府及大量企業投入資金與人才，電池市場的產值將脫離景氣循環而進入高速成長階段。

目前電池的主流規格都跟鋰化合物有關，主要原因在於，鋰電池具有能量密度高、循環壽命長、無記憶效應等優點，故已廣泛應用在手機、筆電、平板等消費性電子產品。

近年來在節能減碳的趨勢下，全球諸多國家積極推動再生能源與電動車，因而帶動全球電動車市場蓬勃發展，鋰電池價格也因規模化生產而逐步下降，使得鋰電池在價格、技術、應用特性上可以與其他電池技術競爭。

鋰電池現在已經不僅應用於消費性電子產品與電動車，在儲能系統與電動工具也有一定採用比例。二○一八年全球鋰電池的市場規模約為一六三GWh，年增率約為二○％，主要的成長動能仍來自於動力電池之應用。

近年來消費性電子產品市場趨向穩定，因此應用在消費性電子產品的鋰電池市場規模呈現穩定的趨勢；而近年新興起的應用則是儲能產業，預計隨著各國積極推動再生能源與儲能系統，未來儲能系統市場規模仍會持續成長。

鋰礦價格回跌 正是引爆需求的甜蜜點

鋰電池目前市場規模最大且仍然持續成長的應用為車用鋰電池，因此電動車對鋰電池的性能要求將影響鋰電池與鋰電池材料的技術發展趨勢。對於電動車廠而言，電動車重要的性能包含售價、消費者整體持有的成本、行駛距離、行駛的性能。

鋰電池主要是由正極材料、負極材料、電解液、銅箔、隔膜所組成，其中，正極材料最為關鍵，占總成本四成左右。鎳鈷鋁酸鋰三元電池，是目前製造正極材料的主流技術之一。

其中，鈷是一個重要的原物料，原本作為染料與醫療用途的鈷，因為手機、筆電等3C產品電池，以及電動車引爆的需求，而成為近幾年最熱門的金屬。另外，鋰也是受惠於新科技趨勢的金屬之一。一輛電動車電池組的鋰用量，往往是一支智慧型手機鋰電池的一萬倍以上。

過去五年來，碳酸鋰報價曾經飆漲高達三○○％以上，因此，近年來礦商紛紛大肆投入大筆資金開採，於是鋰礦二○一八年價格開始出現顯著回落；不過，電動車與儲能系統的發展趨勢不變，需求仍在高速增長階段，鋰礦成本的降低，長期而言有助電池更便宜，使電動車更普及。

總部位於倫敦的指標礦產智庫(Benchmark Mineral Intelligence)發表報告預測，全球鋰電池需求量將從二○一六年的八十五Gwh成長至二○二五年的近八○○Gwh。投資人該如何參與鋰電池的高速成長商機呢？最簡便的方式就是透過投資鋰電池股票指數基金(ETF)，搭上高速成長列車。
目前全球最具指標性的鋰電池股票指數基金(ETF)就屬Global X Lithium & Battery Tech(代號為LIT，在美國上市)。該檔ETF涵蓋全球鋰礦開採商及鋰電池股票，包括LG化學、三星SDI、Panasonics、特斯拉、Yuasa與中國比亞迪等公司。觀察Global X鋰電池技術ＥＴＦ的內涵，目前持股比重最高為美國FMC Corp(占二三％)。

FMC是一家綜合性的化學工廠，當今全球鋰加工是由FMC、Albemarle(ALB)、智利Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA(SQM)和中國的天齊鋰業等四家公司主導市場。其中，智利SQM與美美國Albemarle分別是Global X鋰電池技術ＥＴＦ持股比重第二與第五的成分股。

此外，包括日本Panasonic與GS Yuasa，以及韓國三星SDI與LG Chem、中國比亞迪等電池廠均為Global X鋰電池技術ＥＴＦ前十大成分股之一，目前全球電動車電池主要供應商不外乎是日本、韓國與中國的廠商。

另外，在鈷的投資機會方面，美琪瑪是少數的台灣鈷化工廠之一，該公司不開採鈷，而是把鈷經過處理製作為電池正極材料，但因產品需求強勁，仍受惠於鈷價居高不下的趨勢。

在台灣核備的基金中，以貝萊德世界礦業基金最積極布局鈷等稀缺金屬。該基金目前第一大持股為嘉能可，不僅是全球舉足輕重的鈷礦供應商，持股名單中的RioTinto、BHP Billiton以及淡水河谷(Vale)等，皆是鎳、鋁、鋰、石墨烯重要的開採業者。

鈷礦的開採與銷售是一個高度壟斷的產業，因為剛果的鈷礦開採權、銷售通路與加工，大體上集中在瑞士嘉能可集團(Glencore)、中國華友鈷業與中國洛陽鉬業等少數幾家業者手上。

基本上，投資人可透過代號為LIT的鋰電池ETF來參與電池產業的高成長。如果鍾情於上游稀缺原料的投資人，也可透過貝萊德世界礦業基金作風險性投資。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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