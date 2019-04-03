連假前買盤觀望　台股驚驚漲終場險守10,700點關卡



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股拉回，但台股今（3）日早盤在台積電與鴻海續揚之下，大盤指數驚驚漲，最高至10741.56點，續創波段新高，而受到明日起4天清明連假，午盤後賣壓湧現，指數拉回，在10700點上下震盪。盤面主要靠蘋概、5G、PCB 與生技族群拉抬，終場集中市場加權指數上漲14.08點，收10,704.38點，漲幅0.13%，成交量新台幣1160億元。

台股三王方面，台積電（2330）今日股價續揚，終場漲約0.20%、來到246.5元；股王大立光（3008）終場跌1.62%、報4,550元；鴻海（2317）今日股價開高後走勢趨緩，盤中一度達80.7元，終場跌0.12%、報81.9元。

紡織股今日表現相對強勢，包括遠東新（1402）、廣越（4438）與利勤（4426）股價走揚3%-9%帶動下，類股指數終場漲1.19%。

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其他個股像是有利多消息的撼訊（6150）強攻漲停，績優股頎邦（6147）、信邦（3023）也強勢上漲逾2%，欣興（3037）、景碩（3189）今日也帶量走揚9%、5.7%的漲幅；而另外友輝（4933）、晶電（2448）、華邦電（2344）、國巨（2327）與精英（2331）也是今天盤面相對亮眼個股，漲幅約在3%-5%不等。

法人表示，明日起將進入清明連假，但目前外資仍持續買超台股，資金行情可望為大盤提供支撐力道，但台股已經站上5個月來新高，加上第2季報稅季恐面臨逢高獲利了結變現潮，投資人要留意利多出盡拉回整理。