一周轟3次　川普對鮑威爾抱怨「我想我被你套牢了」

▲過去一周來，美國總統川普3度在會議上痛斥聯準會主席鮑威爾。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

儘管近來美國聯準會（Fed）已順應川普所好，停止升息及縮表，但川普對聯準會的砲火仍不停歇。

華爾街日報報導，過去一周來，美國總統川普（Donald Trump）3度在會議上痛斥聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell），稱若不是聯準會過去的升息舉動，美國經濟成長及股市的表現都將更好，預算赤字也會增加得少一些。該會議其中一名與會者指出，川普針對鮑威爾的言論「非常粗暴」，川普甚至還說：「梅努欽給了我這個傢伙」，抱怨美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）向他推薦鮑威爾。

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該名與會人士透露，川普回想近期與鮑威爾的通話，他向鮑威爾說：「我想我被你套牢了。」鮑威爾曾於3月8日與川普有過通話，聯準會發言人曾提及過此次交談，但拒絕進一步說明，先前也並沒有此次通話的相關報導。據一名美國政府官員的說法，川普周一（1）曾與白宮工作人員就一項無關緊要的問題進行政策報告時，仍繼續抱怨著鮑威爾。

▲川普的顧問團表示，總統有權對聯準會發表意見。（圖／路透）

2周前，川普曾提名華爾街日報專欄作家摩爾（Stephen Moore）擔任聯準會理事。摩爾的專欄與川普對聯準會的嚴厲批評，幾乎完全符合，過去他曾數度批評鮑威爾及其同事，甚至曾在專欄中寫道支持川普開除鮑威爾，立場與川普政策極為接近。上周，白宮首席經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）向媒體表示，川普希望聯準會降息0.5個百分點，這樣才能有效扭轉去年年底升息的影響。

儘管鮑威爾及聯準會官員們一致表示不受政治壓力影響，但部分市場人士猜測，聯準會恐怕仍會屈服於白宮的壓力，這使得鮑威爾的工作變得更加複雜。最糟的情況是，川普打算撤換鮑威爾，這可能會引發一場歷史性的司法攻防戰。每當川普公開批評鮑威爾時，鮑威爾都表示政治問題不會影響聯準會的決策，但近期聯準會立場突然髮夾彎，外界都有目共睹。雖然聯準會給出許多理由，如全球經濟成長放緩、市場波動劇烈及通膨壓力減弱等，但外界仍開始擔憂聯準會的獨立性。

華盛頓一名投資經理Mark Spindel表示，在此之前的3任美國總統都未對聯準會發表過評論，所以來自總統的壓力「在市場評估央行決策時向來不考慮。」但川普上任後，一切都變了，即便聯準會能在去年12月無視政治壓力，但川普揚言開除鮑威爾的言論仍加劇了當時市場震盪。對此，川普的顧問團表示，總統有權對聯準會發表意見。