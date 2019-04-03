　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

一周轟3次　川普對鮑威爾抱怨「我想我被你套牢了」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去一周來，美國總統川普3度在會議上痛斥聯準會主席鮑威爾。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

儘管近來美國聯準會（Fed）已順應川普所好，停止升息及縮表，但川普對聯準會的砲火仍不停歇。

華爾街日報報導，過去一周來，美國總統川普（Donald Trump）3度在會議上痛斥聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell），稱若不是聯準會過去的升息舉動，美國經濟成長及股市的表現都將更好，預算赤字也會增加得少一些。該會議其中一名與會者指出，川普針對鮑威爾的言論「非常粗暴」，川普甚至還說：「梅努欽給了我這個傢伙」，抱怨美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）向他推薦鮑威爾。

請繼續往下閱讀...

該名與會人士透露，川普回想近期與鮑威爾的通話，他向鮑威爾說：「我想我被你套牢了。」鮑威爾曾於3月8日與川普有過通話，聯準會發言人曾提及過此次交談，但拒絕進一步說明，先前也並沒有此次通話的相關報導。據一名美國政府官員的說法，川普周一（1）曾與白宮工作人員就一項無關緊要的問題進行政策報告時，仍繼續抱怨著鮑威爾。

▲▼ 美國總統川普1日宣布，自下周起針對進口美國的鋼材徵收25%的關稅、鋁製品則課稅10%。（圖／路透）

▲川普的顧問團表示，總統有權對聯準會發表意見。（圖／路透）

2周前，川普曾提名華爾街日報專欄作家摩爾（Stephen Moore）擔任聯準會理事。摩爾的專欄與川普對聯準會的嚴厲批評，幾乎完全符合，過去他曾數度批評鮑威爾及其同事，甚至曾在專欄中寫道支持川普開除鮑威爾，立場與川普政策極為接近。上周，白宮首席經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）向媒體表示，川普希望聯準會降息0.5個百分點，這樣才能有效扭轉去年年底升息的影響。

儘管鮑威爾及聯準會官員們一致表示不受政治壓力影響，但部分市場人士猜測，聯準會恐怕仍會屈服於白宮的壓力，這使得鮑威爾的工作變得更加複雜。最糟的情況是，川普打算撤換鮑威爾，這可能會引發一場歷史性的司法攻防戰。每當川普公開批評鮑威爾時，鮑威爾都表示政治問題不會影響聯準會的決策，但近期聯準會立場突然髮夾彎，外界都有目共睹。雖然聯準會給出許多理由，如全球經濟成長放緩、市場波動劇烈及通膨壓力減弱等，但外界仍開始擔憂聯準會的獨立性。

華盛頓一名投資經理Mark Spindel表示，在此之前的3任美國總統都未對聯準會發表過評論，所以來自總統的壓力「在市場評估央行決策時向來不考慮。」但川普上任後，一切都變了，即便聯準會能在去年12月無視政治壓力，但川普揚言開除鮑威爾的言論仍加劇了當時市場震盪。對此，川普的顧問團表示，總統有權對聯準會發表意見。

ET快訊
生存率幾近零！網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻：自私搏
陸戰隊軍卡擦撞瑪莎拉蒂！維修費曝光真的「目屎那滴」
正妹西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機：嫂子很火

關鍵字：川普,鮑威爾,聯準會,Fed,利率決策

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

連假前買盤觀望　台股驚驚漲終場險守10,700點關卡

大飲二次重訊仍交待不清、違反重大訊息規定　證交所開罰5萬元

搶宏碁、華碩人才　鴻海旗下夏普筆電品牌Dynabook下月來台

一周轟3次　川普對鮑威爾抱怨「我想我被你套牢了」

8成3上班族「懼請」育嬰假　金飯碗最敢請比例居各行業之冠

緯穎伺服器大躍進　支援第二代Intel Xeon

跟亞馬遜拚了！沃爾瑪與Google合作　透過語音助理就能採購

報稅月將到！國稅局勞動節加班　幫助民眾報稅順利

SEMI：台灣蟬聯全球最大半導體材料市場

雲端最有錢／低薪投資術　7年級生養股存千萬

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

連假前買盤觀望　台股驚驚漲終場險守10,700點關卡

大飲二次重訊仍交待不清、違反重大訊息規定　證交所開罰5萬元

搶宏碁、華碩人才　鴻海旗下夏普筆電品牌Dynabook下月來台

一周轟3次　川普對鮑威爾抱怨「我想我被你套牢了」

8成3上班族「懼請」育嬰假　金飯碗最敢請比例居各行業之冠

緯穎伺服器大躍進　支援第二代Intel Xeon

跟亞馬遜拚了！沃爾瑪與Google合作　透過語音助理就能採購

報稅月將到！國稅局勞動節加班　幫助民眾報稅順利

SEMI：台灣蟬聯全球最大半導體材料市場

雲端最有錢／低薪投資術　7年級生養股存千萬

特斯拉Model 3追加動態煞車燈　緊急狀況「狂閃」後車避免親屁股

【廣編】2019屈臣氏千人一塊跳ZUMBA席捲回歸！

日職／宋家豪登板未對決王柏融　中繼10球解決3人　

晚來吃不到！平鎮人才知道的神秘早餐　沒招牌的「胡椒蔥餅」

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

李婉鈺認罪求緩刑破局　法官要拘提張碩文妻子作證

喬治161次抄截穩居聯盟第一　面對湖人秀360度暴扣

不滿成績差！爸逼兒「親手砸爛PS4」再開車輾爆...引網友戰翻

林志傑10年廣廈生涯掀起赴陸潮　霸氣拚戰感動兩岸球迷

我媽說通通拿回來…無卵男擺闊送她「前任用過的手機」　分手秒變討債鬼　

財經熱門新聞

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

首例！蘋果西打製造商「跳針」說..

嫌存股效率太低？券商教你「小額..

哨兵模式立功　Model 3車..

蘋果西打母公司大飲恐下市？法人..

終結4年凍息！彭博調查：台灣央..

20張千萬中獎發票明細出爐

郵局不能領200元了！中獎發票..

全球最環保國家　電動車佔銷售過..

比特幣逆勢飆漲20%　30億神..

1-2月發票千萬大獎中獎清冊出..

發票中獎　兌換通路全都露

魏應充秀「清徹乾淨」越南油照　..

更多熱門

相關新聞

【美中貿易戰】傅中原／中國公布外商投資法　美國會買單？

中國將推出《外商投資法》，但對於該法的施行細則與相關配套措施，當局仍尚未公布，因此也難以說服美國放棄談判，預期美中貿易情勢將勢必持續下去..

中國女闖川普私人莊園　法院誤寫「R.O.C」

川普：拉美拿錢不做事跟民主黨一樣

韓媒：北韓將發射人工衛星挑釁

海外僑胞寫信給川普　力挺賴清德支持選總統

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

美女議員李倩萍　驚爆離婚

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面