8成3上班族「懼請」育嬰假　金飯碗最敢請比例居各行業之冠

▲根據調查，高達83.48%已生育上班族不曾申請過育嬰假，其中又以傳統製造業位居「懼請」育嬰假之冠。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

「養不起、帶不了」是多數職場爸媽的煩惱。根據人力銀行調查，高達83.48%已生育上班族不曾申請過育嬰假，其中又以傳統製造業「懼請」育嬰假，而泛金融業的「工商業服務」最敢請育嬰留停；上班族若計劃生育下一代，夫妻合計收入平均要6萬9366元，才養得起一個孩子。

根據1111人力銀行「上班族育兒困境暨幸福感調查」，詢問已生育過上班族中，高達83.48%的人坦言不曾申請過育嬰假，只有16.52%的人請過育嬰假，而進一步分析原因，主要是自己照顧小孩比較放心，或是找不到合適人選照顧孩子以及保母費、托嬰費太昂貴。

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從交叉分析顯示，以泛金融業的「工商業服務」從業人員申請育嬰留職停薪比例居各產業之冠，而「懼請」育嬰假比例最高的產業則為「傳產／製造」。

▲調查發現，上班族若計劃生育下一代，夫妻合計收入平均要6萬9366元，才養得起一個孩子。（示意圖／記者張一中攝）

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，金融機構體制健全，職務代理人制度完備，員工相對比較敢請育嬰留停；反觀傳產製造從業人員，經常一人身兼多職，一旦貿然請長假，公司必然得立刻補人，員工擔心復職會有回不去的風險。

調查也發現，上班族若計劃生育下一代，夫妻合計收入平均要6萬9366元才養得起一個孩子，又從身份交叉分析看出，已婚未生育受訪者的育兒門檻最高，夫妻合計收入要達8萬7281元才敢生孩子；而單親爸爸的育兒門檻最低，認為夫妻所得5萬1250元就養得起孩子。

上班族認為最急迫要解決的5大育兒困擾，其中又以「薪水低養不起」位居榜首，其他上榜的還有「物價高價」、「家庭職場兩頭燒」、「公托名額少」及「育兒政策配套不完善」。