記者周康玉／台北報導

近日甫掛牌的白牌伺服器大廠緯穎（6669）今（3）日宣布全面升級旗下伺服器，將支援第二代Intel Xeon可擴充處理器，將使緯穎全系列伺服器產品全面性的效能提升。

全系列升級的伺服器包含19吋、開放運算計畫（Open Compute Project）與Project Olympus等伺服器產品。結合緯穎在高效率、高可靠度開放硬體的專業，新一代伺服器將協助資料中心以最佳整體擁有成本(Total Cost of Ownership, TCO)提高整體營運效能。

支持新一代英特爾處理器系列的產品包括19吋產品系列、適用於低功耗的SV300G3 (1U)伺服器、高密度SV302G3 (1U2N)伺服器、Project Olympus多用途伺服器SV5100G3 (1U)、21吋產品，以及運算密集型伺服器SV5100G3 (1U)。

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透過搭載第二代Intel Xeon擴展型處理器，可提升效能外，也較前一代產品更高的單核性能與CPU頻率。此外，第二代處理器也提高了記憶體速度與容量的支援。支援高達2933MHz的記憶體速度與基於16Gb的 DDR4記憶體模組。

全新的Intel Deep Learning Boost (VNNI)功能，使緯穎伺服器能夠在無需硬體設計變更的情況下提供更高效的人工智慧 (AI) 推論加速。而藉由對Intel OptaneTM DC持續性記憶體的支援，每個記憶體插槽將可使用最高達512GB的記憶體，讓資料中心能以更合理的價格，提升in-memory database, in-memory analytics或超高速儲存等應用的效能。

緯穎科技總經理暨執行長洪麗甯表示，緯穎一直以來積極投資新技術，以滿足下一代數據中心的需求。很高興緯穎全系列產品升級至第二代Intel Xeon可擴充處理器，不但提升整體運算性能，還能夠更靈活的因應來自人工智慧、大數據分析與相關延伸應用所帶來的多樣化工作負載需求。

英特爾副總裁暨資料中心事業群雲端服務事業部總經理 Raejeanne Skillern表示，英特爾是開放運算計畫的創始成員，也是Project Olympus的合作夥伴。英特爾與緯穎合作所推出的第二代Intel Xeon可擴充處理器平台，已經準備好因應大數據時代為雲端、網路與企業所帶來的挑戰。

▼緯穎伺服器大躍進，支援第二代Intel Xeon。（圖／翻攝自緯穎部落格）

