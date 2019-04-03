SEMI：台灣蟬聯全球最大半導體材料市場

記者周康玉／台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）近日公布了最新的全球半導體材料市場報告 (SEMI Materials Market Data Subscription)，指出去（2018）年全球半導體材料市場成長10.6%，推升半導體材料營收至519億美元的新高，超越2011年471億美元的前波高點；其中，台灣蟬聯全球最大半導體材料市場。

半導體材料營收刷新紀錄，同時根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）調查顯示，2017年全球晶片市場營收創下的4,122億美元紀錄，也已經被2018年4,688億美元的歷史新高所超越。

2018年晶圓製造材料與封裝材料營收分別達到322億美元和197億美元，分別較前一年增加15.9%和3.0%。

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此外，台灣因為擁有大規模晶圓代工和封裝基地，已連續第9年成為全球最大半導體材料消費地區，總金額達114億美元。韓國排名上升至第2位，中國大陸則落至第三。

從區域來看，南韓、歐洲、台灣與中國大陸的材料市場營收成長力道最為強勁，北美、其他地區（Rest of World; ROW）和日本市場則呈現單位數增長。（其他地區定義為新加坡、馬來西亞、菲律賓、東南亞其他地區和較小的全球市場。）

▼台灣蟬聯全球最大半導體材料市場。（圖／達志影像）



