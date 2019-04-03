報稅月將到！國稅局勞動節加班　幫助民眾報稅順利

▲為了協助民眾報稅順利，除了上班時間外，國稅局也公布加班的時間。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

下個月就是報綜合所得稅的時節，為了因應民眾報稅潮，國稅局部分時間不休息、加班收件，幫助民眾可以順利報稅。

南區國稅局表示，5月1日勞動節當日、5月27日至31日各日中午；以及5月31日延長至當日晚間7時，提供加班收件及查詢服務。但是國稅局強調，雖然有延長服務時間，但是為避免申辦時間受到國稅局上班時間的限制，可以多利用網路辦理申報，一天24小時隨時辦理，不須出門亦不須到國稅局排隊等候，如果屬退稅案件只要填妥轉帳帳號於7月底即可直撥入帳。

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如果納稅義務人需要繳稅，國稅局亦提供了多元化的繳稅方式，例如可以用信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機（ATM）、活期（儲蓄）存款帳戶或委託取款轉帳等方式來繳納。另外因應行動支付時代的來臨，民眾只要使用智慧型手機下載行動支付業者APP，即可使用行動支付工具享受便捷的繳納服務。至於適用稅額試算的繳稅案件亦只要掃描稅額試算繳款書右邊QR-Code專區之行動條碼，依序完成繳稅步驟，即可完成申報程序。

國稅局表示，在這AI人工智慧來臨的時代，稽徵機關提供更多便捷的ｅ化繳稅機制，民眾可以多加利用，如有任何疑義，可撥免付費電話0800-000321或洽轄屬分局、稽徵所，國稅局將竭誠為你服務。