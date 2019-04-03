「世界級CFO」　高通財務長跳槽英特爾

▲高通財務長戴維斯將轉任英特爾財務長。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

晶片大廠高通及英特爾周二（2）表示，高通財務長戴維斯（George Davis）已離職，將轉任英特爾財務長。

CNBC報導，戴維斯自2013年起擔任高通財務長，也是該公司董事會的執行委員會成員。高通任命David Wise作代理財務長，同時也正開始尋求新財務長人選。高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）在聲明中表示，「我代表執行團隊，感謝戴維斯過去6年來為高通的熱誠服務，我們都希望他在未來的努力中取得好成績。」

請繼續往下閱讀...

英特爾表示，戴維斯將於周三（3）起正式成為該公司的財務長。英特爾執行長史旺（Robert Swan）原先兼任該公司財務長及臨時執行長，而今年1月起，史旺已正式接任英特爾執行長。

戴維斯與史旺先前曾有共事經驗。在進入高通前，戴維斯曾是半導體設備公司應用材料（Applied Materials）的財務長，當時史旺曾在應材董事會任職。

史旺在聲明中指出，戴維斯是世界級的財務長、領導者及團隊創設者。「我們的股東們可以期待持續嚴格的資本配置方法，並不斷關注創造股東價值。」戴維斯離開高通進駐英特爾的消息一出，高通股價盤中一度下跌1%，後反彈收漲0.48%；英特爾股價一度上漲0.1%，收跌0.28%。