一次攻下熱銷書榜5席次　百萬網紅黃阿瑪根本是喵界霸主

▲在台灣「貓節」前夕，博客來首度公布「喵星人」熱銷10大書單。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

4月4日除了是兒童節，也是台灣「貓節」。網路書店首度公開「喵星人」熱銷排行TOP10，黃阿瑪不愧是百萬網紅，新舊作品一口氣攻佔書榜上5席次，系列作品合計總銷量超過3萬冊，反應出牠在貓界的領導力。

看好「萌經濟」，博客來公布「喵星人」熱銷書單，暢銷TOP 1由《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》奪下，黃阿瑪不只新作表現厲害，舊作品也很長銷，在暢銷書排行前10名中，光是黃阿瑪的相關書籍就佔了一半。

在其他名次方面，Amazon史上最暢銷貓咪飼育聖經之稱的《為什麼你的好意害了貓？》榮登TOP 2，台灣第一本寵物通心入門書《寵物通心術：62個通心術練習大公開》拿下TOP 4，《拉姆有幾噗：貓星球觀察日記》、《身為職業拍貓人：不論如何，拍貓人生還是少了許多煩惱》、《全圖解貓咪行為學》則分別位居TOP 8～10。從榜單中可觀察到，貓迷們不僅收藏人氣貓咪的出版品，也很關心貓咪的飼養指南及與寵物溝通術。

▲「喵星人」熱銷書榜中，暢銷TOP 1由百萬網紅黃阿瑪新作《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》奪下。

博客來另銷售統計，貓咪版品特別吸引女性讀者目光，購書占比高達8成，其中，以「貓咪網紅」為主題的購書族群集中在19～22歲大學生，以「飼養、動物溝通」為主題的書則明顯落在30代為主要購買族群，可以進一步發現著迷貓明星與真正開始養貓的購書行為差異。

根據農委會報告全國犬貓隻數逐年上升，更有研究推測2020年下半年將首次出現台灣毛小孩超越孩童數，瞄準寵物市場超過500億商機，博客來自4/3起至5/31推出「貓貓書展」，集結貓寫真集、動物溝通、貓咪醫學百科、跟貓同居的室內設計等超過300種商品，單書5折起、2書75折起，為「萌經濟」續添柴火。