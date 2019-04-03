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魏應充秀「清徹乾淨」越南油照自清　誓言：「為清白奮戰到底！」

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▲最新網紅企業家魏應充今天在臉書上秀出餿水油及自家生產的油品對照圖，對外宣誓：「油是乾淨的，我為我的清白奮戰到底！」（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲最新網紅企業家魏應充今天在臉書上秀出餿水油及自家生產的油品對照圖，對外宣誓：「油是乾淨的，我為我的清白奮戰到底！」（圖／翻攝自魏應充臉書）

財經中心／台北報導

最新網紅企業家、味全公司前董事長魏應充今（3）日在臉書PO文，大秀自家越南油「清徹、漂亮、乾淨」的照片自清，並強調其生產的油是乾淨的，誓言：「我為我的清白奮戰到底！」

網紅企業家、前味全董事長魏應充昨（2）日親自在臉書PO文預告，這五年半來社會誤解共生，從即日起要上十二道「大菜」，明天會從「越南油」事件開始說起，還強調其臉書開張目的不在洗白形象，而是要拔除自己喉嚨上的那根魚刺，能像大家一樣正常說話。

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魏應充今天秀出餿水油及自家生產的油品對照圖，指出左圖是一審法院在2014年5月，案發七八個月後在頂新油槽取出來的油，沒有經過任何提煉。右圖是所有閱聽大眾接收到的，也是媒體、網路上瘋傳的圖片，俗稱噁油、地溝油、餿水油。

魏應充表示，左圖已經距離案發時間7至8個月，如果再加上運送儲存時間，將近一年的時間。還說，「越南油是清徹漂亮的，是法院親自認證的照片，結果，台灣社會輿情下有哪一位民眾對這種清徹漂亮乾淨的油有印象?」

「一張跟頂新油完全無關的照片，噁油、地溝油、餿水油如影隨形跟著我五年半。」魏應充表示，現在會用庶民大眾會通的語言，沒有法律用字，沒有艱深難懂的文字，對外宣誓：「油是乾淨的，我為我的清白奮戰到底！」

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