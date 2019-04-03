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比特幣逆勢飆漲20%　31億神秘大單受矚目

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▲▼比特幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 比特幣在週二飆漲20％。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

比特幣在周二（4/2）飆升至近五個月以來的最高點，在一小時內上漲近20％達到5061美元，分析師稱此次暴漲原因，是因為有一個匿名買家的大筆訂單引發計算機驅動交易，也讓其他加密貨幣隨之上漲。

據外媒venturebeat報導，昨（2）日，比特幣在亞洲交易中飆升20％，是自去年11月中旬以來首次突破5000美元。到了傍晚收於4,800美元左右，漲幅16％，仍然是去年4月以來的最大單日漲幅。

請繼續往下閱讀...

比特幣在2017年底飆升至近2萬美元，這是由散戶投資者推動的泡沫高峰期。但去年價格下跌了幾近四分之三，交易主要由規模較小的對沖基金和加密相關的公司所主導。

加密貨幣公司BCB Group的首席執行長Oliver von Landsberg-Sadie表示，昨日的暴漲可能是由美國交易所Coinbase和Kraken以及盧森堡Bitstamp的一筆價值約1億美元（約30.8億台幣）的訂單引發的

Oliver von Landsberg-Sadie說，「在這三個市場中，有一個單一的訂單通過演算法交易，大約20,000 BTC。如果你看看這三個交易所中每個交易所的交易量，一小時內有一致、同步的大約7,000 BTC的交易量。」

儘管如此，分析師還是無法解釋神秘買家大訂單的任何具體發展。

▲▼ 辛巴威政變「比特幣」國際市價飆2倍！（圖／達志影像／美聯社）

▲ 分析師指出，此次暴漲是因一筆約1億美元的大單導致。（圖／達志影像／美聯社）

直到今天，加密貨幣市場一直處於相對平靜期，比特幣交易價格在3,300美元到4,200美元左右。而大型機構投資者基本上對虛擬貨幣保持觀望態度，因為對加密貨幣的安全漏洞和監管不確定性仍有擔憂，這也認為是虛擬貨幣缺乏主流熱情的原因。

在傳統市場中罕見的大幅漲跌價格走勢，在加密貨幣市場很常見，因為加密貨幣具流動性高且價格不透明等特性。CryptoCompare的創始人Charlie Hayter說，大訂單往往會引發演算法交易者的購買

Hayter表示，隨著比特幣的飆升，一小時內發生了600萬筆交易 - 比通常數量高出三到四倍，而且這些訂單集中在亞洲交易所。

此外，其他虛擬貨幣的價格走勢往往與比特幣相關，因為比特幣佔加密貨幣市場價值的一半以上，比特幣的飆升導致其他加密貨幣的價格與交易量紛紛走高，第二和第三大加密貨幣以太坊的以太幣和Ripple的XRP，也都上漲了10％以上。以色列eToro分析師Mati Greenspan說，「通常比特幣是市場的領導者，其他加密貨幣（Altcoins）往往也會跟隨，因為比特幣處於市場領先地位。」

► 比特幣飆破5千美元　一小時內大漲19％

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關鍵字：比特幣,Bitcoin,BTC

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