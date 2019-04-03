被繼承人股票配股利　過世前報遺產稅　過世後報綜所稅

▲上市櫃公司近期陸續公布股利政策，同時民眾也要申報綜所稅，然而如果繼承者既成的股票配發股利股息，配發時間點和被繼承人過世時間，會影響報稅內容，民眾應該留意。（圖／翻攝自網路、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

近日上市櫃公司陸續公布股利政策，如何報稅也成為民眾關心的議題，如果被繼承人過世，留下股票所配發的現金股利與股票股利，應該如何報稅呢？南區國稅局表示，若除權（息）基準日在被繼承人死亡日前，則是併入遺產課稅；若是死亡之後才除權（息）則屬其繼承人的所得，應計入繼承人的綜合所得總額課稅。

南區國稅局表示，有民眾詢問，被繼承人過世時有遺留上市公司股票，但過世之後所配發的股票股利，是否要併入遺產申報。國稅局解釋，被繼承人遺留的股票是在死亡後所配發的現金股利、股票股利，如果配發的時間在被繼承人死亡之前所配發的，屬於被繼承人的全力，應蓋併入遺產課稅；但是如果是被繼承人過世後所配發的股利，就屬於繼承人的所得，應該計入綜所稅申報。

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舉例來說，甲君與乙君持有A上市公司股票，A公司公告除息日為107年6月30日，並於同年7月30日發放現金股利，甲君於107年7月10日死亡，因甲君死亡前已參與除息，因此該股利應併入甲君遺產總額課徵遺產稅；而乙君於107年6月20日死亡，因A公司除息時，繼承事實已發生，則該股利屬乙君之繼承人的所得，應歸課繼承人之綜合所得稅。

該所特別提醒，繼承人應在被繼承人死亡之次日起6個月內申報遺產稅，並請留意是否有應併計遺產申報的現金股利及股票股利，以免漏報受罰。