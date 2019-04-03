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大飲二次重訊仍交待不清　證交所下午將裁罰

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▲▼大飲公司重大訊息記者會,發言人洪松輝。（圖／記者林敬旻攝）
▲大飲公司重大訊息記者會發言人洪松輝對於不動產交易人關係仍交代不清楚。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉姵呈／台北報導

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲（1213），今（3）日重開重訊記者會，但代理發言人洪松輝依舊交待不清，表示需要一個月的時間才能釐清，也讓外界質疑有掏空疑雲。證交所表示，大飲今日再度交待不清，無法給投資人一個正確訊息，今日下午將會進一步裁罰，而下周一（8日）起將停止買賣。

大飲代理發言人洪松輝表示，針對新店不動產交易取消後，交易款項則無法立即還，還必須分32年還款，然而交易相對人為國信食品，而國信食品則是大飲的監察人。

大飲的會計師在去年財報上，出具「無法表示意見之查核報告」，這些情況可能導致大西洋不再具有繼續經營之能力；查核過程中辦認內部控制顯著明顯缺失。

請繼續往下閱讀...

而市場也揣測，財報會計師不背書，問題出在去年的3筆不動產交易，經查與大飲交易的旭順、國信食品，與大飲都關係匪淺，董事名單甚至高度重合，登記地址更是同一個，才讓外界有掏空質疑。

根據公司登記的，大飲的登記地址與國信食品相同，而與大飲交易台南與高雄不動產的關係人旭順食品，也很剛好也是登記同一個地址，針對這些土地的可能有關係人交易疑雲，洪松輝也指出，不清楚這方面的關係。

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關鍵字：大飲,重訊,證交所

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