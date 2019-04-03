報稅不可不知的5大改革　單身小資族收入40.8萬元免稅

▲今年報稅財政部釋出五大利多，民眾善用更省稅。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

財經中心／綜合報導

財政部去年推動稅制優化，有五大重要變革，民眾申報所得稅時，讓單身小資族只要年收入在40.8萬元以下、頂客族81.6萬元以及育有兩名子女的四口之家，年收入在123.2萬元以下，可以免稅。

而這五項重要改革包含：一，所得將最高稅率45%，調整回原來的40%。

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二，調整四大扣除額，包含標準扣除額從原來的9萬元調高到12萬元、薪資特別扣除額從原本的12.8萬元，調高到20萬元；身心障礙特別扣除額也調高至20萬元以及幼兒學前特別扣除額也從2.5萬元，調高至12萬元。

以及基本生活費調高到17.1萬元，以及調整比較內容拿掉了薪資扣除額之外，改與儲蓄特別扣除額、教育學費特別扣除額、幼兒學前特別扣除額以及身心障礙特別扣除額等相比，差額還可以再扣抵，對於民眾的基本生活更加人性化、有保障。

以及過去健保費繳費者與申報戶不同，不可以由扶養者拿來申報，今年起可以由扶養者來申報扣除，讓民眾可以更省稅。依此來算，讓單身小資族只要在40.8萬元以下、頂客族81.6萬元以及育有兩名子女的四口之家，年收入在123.2萬元以下，可以免稅