街口大戰LINE！結盟台新金發信用卡　銀行少東誓當「台灣螞蟻金服」

▲街口執行長胡亦嘉入股國票華頓投信後，5月將結盟台新發聯名卡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內行動支付市場競爭激烈，龍頭LINE Pay不僅推出收款機，提高付款便利性，3月底和北富銀合推「OMIYAGE卡」主打回饋LINE Points點數搶市，同時，母公司LINE還和北富銀合組LINE Bank，搶網銀執照。

將LINE Pay視為頭號勁敵、國內第三大行動支付街口網絡執行長胡亦嘉也馬不停蹄，布局數位金融市場，先是正式入主國票華頓投信，接著將和台新合發聯名卡，並與國壽合作，戰場更從國內拉到海外，胡亦嘉霸氣地說：「我要當台灣的螞蟻金服。」

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上週三（3月27日），北富銀和LINE攜手合作，推出「OMIYAGE卡」，主打赴日旅遊高額回饋LINE Points，吸引年輕族群，這是繼和中國信託合作發行聯名卡後，LINE在台灣發行第2張信用卡，除了布局信用卡市場外，還和富邦合作搶純網銀執照。

眼看LINE Pay的母公司LINE重軍部署，台灣第三大行動支付街口支付也不甘示弱，本刊調查，街口將攜手台新發聯名卡反擊，「預計5月發行，這案子談好一陣子了。」台新金高層透露

3月初，街口網絡執行長胡亦嘉接受本刊專訪，相當低調保留地說：「信用卡市場玩很久了，我們不只和台新談。」胡亦嘉不願實。根據了解，台新和街口攜手不僅是發信用卡，未來還會進一步在數位金融合作。

外界對街口和台新合作毫不意外，因為胡亦嘉的妹妹胡亦蓮，正是台新金董事長吳東亮的兒媳，關係緊密自不在話下，台新金高層透露，「我們都已經準備好了，就是等他們。」可以預見兩大支付的聯名卡大戰一觸即發。

胡亦嘉小檔案 年齡：39歲

現職：街口網絡執行長

學歷：美國哥倫比亞大學財務數學研究所、交通大學應用數學系

經歷：華爾街對沖基金經理人、台灣商品交易中心總經理特助、杰可斯貿易執行長

家庭：未婚，祖父胡炘為蔣中正時期侍衛長，父親胡定吾是前中華開發工銀董事長



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