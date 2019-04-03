蘋果西打製造商交易案說不清　大飲開盤股價重摔跌停

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司今（3）日八時召開記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲公司今（3）日召開重大訊息記者會，對於財報難產關鍵的不動產交易案細節說不清，遭外界質疑掏空；消息一出，台股開盤大飲股價再度跌停，來到每股8.75元、失守票面價。

大飲公司因會計師對其財報出具無法表示意見，今（3）日八時重新召開重大訊息記者會說明，外界要求其對三筆不動產交易案的交易對象、預付款及資金貸與細節進行說明，大飲代理發言人洪松輝一再表示「依據律師與會計師意見，將於一個月內再向投資大眾提出完整報告」。

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▲負責生產國民汽水「蘋果西打」的飲料廠大飲今早八時召開重大訊息記者會。（圖／翻攝自大西洋飲料官網）

翻開大飲財報，大飲購買台南、高雄的不動產，已於今年3月過戶，但新店的不動產交易取消後，其土地預付款1.55億元卻轉為資金貸與，而此筆交易關係人為國信食品，國信食品為大飲之監察人，而國信的代表人則是大飲發言人楊克鳳，該筆資金由關係人以每月40萬元、分32年償還，遭外界質疑掏空。

依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損，但會計師卻出具「無法表示意見」的查核報告。

大飲財報無會計師背書，主要是大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。