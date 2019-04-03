台積電、鴻海續揚　台股開盤驚驚漲34.87點測試10,700關卡



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美股終止連三漲，且隨時序即將進入第一季財報空窗期的作夢行情結束，加上明日開始為清明連假假期，台股慎防震盪格局。而在台積電、鴻海開盤延續多頭漲勢下，今（3）日集中市場加權指數上漲34.87點，以10725.15點開出，八大類股除了造紙及電纜指數外，一片紅通通，漲點一度超過50點，最高來到10,741.56點，但隨後又呈現驚驚漲格局，漲幅收斂。

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲（1213）今日上午8點重新召開重大訊息記者會，對於財報難產關鍵的不動產交易案細節說不清，遭外界質疑掏空；消息一出，台股開盤大飲股價再度亮燈跌停，來到每股8.75元。

連鎖藥品零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）股價重挫拖累美股，且經濟數據未能緩解成長疑慮，美股道瓊指數周二終止三連漲，標普500指數持平；道瓊工業指數下跌79.29點或0.3%，報26,179.13點；標普500指數上漲0.05點，報2,867.24點；那斯達克指數收漲19.78點或0.25%，報7,848.69點。

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法人提醒，明天開始為清明假期，由於全球股市都在高檔，節後台股恐變盤，且進入5月繳稅季節，上市櫃公司大股東傳統上有賣股繳稅的習慣，多少會對台股帶來壓力，另外第二季為電子股的傳統淡季，電子股的單月營收走弱，自然股價較無支撐力道。