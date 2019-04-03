跟亞馬遜拚了！沃爾瑪與Google合作　透過語音助理就能採購

▲美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

美國零售業的戰鼓再度被敲響了！零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）近日宣布將與Google合作，只要透過支援Google智慧語音助理的裝置，就能向沃爾瑪下訂單，可說是向亞馬遜（Amazon）宣戰。

據CNN報導，亞馬遜早在先前就開放讓用戶透過智慧音箱Echo來向旗下的Whole Foods商店訂購商品，但沃爾瑪卻未提供類似服務。因此，沃爾瑪決定與Google聯手，以彌補自己在硬體這方面的不足。

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目前Google的語音助理並不侷限於特定裝置，像是安卓手機、智慧音箱Home Hub皆能使用，目前全球有將近10億部裝置支援此項功能。兩間公司於2日宣布這項合作，未來消費者可透過Google語音助理來向沃爾瑪訂貨。

報導指出，從本月稍晚將有超過2100家沃爾瑪商店將提供語音購物服務，並在超過800家沃爾瑪商店能進行取貨服務。沃爾瑪顧客的購買紀錄將會讓Google智慧語音助理進行分析，將能讓Google智慧語音助理了解顧客的喜好和需求。

雖然目前智慧語音助理在零售業的銷售比率仍不高，但分析師預估，在未來幾年這類消費模式將變得更加受歡迎，因此沃爾瑪不想錯過這樣的機會，沃爾瑪美國數位運營高級副總裁Tom Ward指出，「未來我們將繼續專注於創新技術」。CNN認為，與Google合作將會是沃爾瑪與亞馬遜競爭的最大武器。