台指期小漲開出距離10700點僅差10點　電子、金融期指齊揚

▲美股大漲後拉回，亞股則各自表態，台指期今天小漲開出，向10700點關卡靠攏。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟放緩疑慮揮之不去，美股道瓊終結連3漲，亞股則漲跌互見，台指期今（3）日以小漲開出，電子期指、金融期指齊揚，指數一早漲逾10點，向10700點關卡靠攏，截至8點49分在10690點附近震盪。

美國股市連續3天大漲後拉回整理，使得4大指數漲多跌少，其中道瓊工業指數終場下跌79.29點，跌幅0.3%，收26179.13點；標準普爾500指數則小漲0.05點，報2867.24點；那斯達克指數收高19.78點，漲幅0.3%，以7848.69點作收；費城半導體指數尾盤同步上揚1.39點，漲幅0.1%，收1431.63點。

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台股期現貨週二雙雙收紅，台股在美股、亞股跳空開高帶動下，指數再度向上挑戰10700點關卡，不過隨後權值股漲勢收斂，終場上漲46.67點，以10690.3點作收，成交量1333.67元，三大法人同步站在買方，合計買超93.52億元，其中自營商買超12.65億元，投信買超0.45億元，外資及陸資買超80.42億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數開高震盪，盤中高檔追價意願不足，尾盤上漲36點，收在10676點，與現貨相較，逆價差14.3點，成交量7萬8346口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1085口至2萬8471口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1441口至6萬207口。