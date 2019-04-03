抓姦畫面曝光！婦科名醫偷吃20歲小三　蹲地遭怒飆：他是別人的老公耶

▲已婚名醫與小三約會時不斷打情罵俏，絲毫不避諱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

苗栗1間大型醫院的婦產科名醫，驚爆與年輕女病患有染，醫師太太請人跟監近1個月，今年3月在台南1間旅館抓姦。

今年3月10日凌晨2點，台南市1間旅館上演一場抓姦記，1名氣沖沖的少婦在律師、友人及2名員警陪同下，衝進老公與小三入住的客房，並將床單、枕頭套和用過的衛生紙，通通裝進塑膠袋中當成證據。

本刊調查，這位遭抓姦的醫師今年32歲，身高約180公分，長相斯文帥氣，原本是台中知名醫院的婦產科醫師，去年底才被高薪挖角到苗栗1間大型醫院。

抓到老公外遇的少婦破口大罵：「自己的病人也敢上！說什麼開年會，根本是開房間。」接著怒批小三：「妳搞什麼東西！他是別人的老公耶！騎別人的老公很爽齁？很好用是不是？」

被罵得狗血淋頭的小三年紀很輕，大約20出頭，不敢回嘴，第一時間抓起棉被遮臉，少婦見狀一把搶過棉被，痛批：「遮什麼遮，敢做不敢當！」

看到老婆咄咄逼人，醫師老公突然失控嗆聲：「妳3年前就知道了，張○○就已經跟妳講過了，為何那時不抓，現在抓！」少婦反嗆：「我不知道，你一個換一個，我哪知道你現在跟誰？我只知道你都找處女啊！」

經過一陣激烈爭吵，員警將醫師、小三以「妨害家庭罪」的現行犯身分帶回派出所。自知理虧的名醫，當場簽下離婚協議書，並與老婆達成和解，與小三順利脫身，沒被移送地檢署。

但不久之後，醫師搬離台中的家，住進苗栗宿舍，並且寄出存證信函，要求撤銷原來的離婚協議，對此，老婆無法接受，已委請律師提告。



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