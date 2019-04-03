不只蘋果調降價格！精品、汽車在陸也掀降價潮

▲法國精品品牌路易威登（LOUIS VUITTON）。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，隨著中國大陸在1日將增值稅調降，不只美國蘋果公司將產品價格進行調降，連各大精品品牌也將中國大陸地區的售價進行調降。

綜合外電報導，在中國大陸增值稅於1日進行調降後，蘋果已在官網上調整部分iPhone售價，部分折扣高達500元人民幣。此外，像是路易威登（LOUIS VUITTON）和古馳（GUCCI）等精品品牌也將當地產品的售價調降約3％。

請繼續往下閱讀...

路易威登的發言人證實，該公司已在上周五將中國大陸的產品售價進行調整，「我們公司全力配合中國大陸政府縮減該國產品與海外價差的努力。」匯豐銀行分析師2日指出，過去中國大陸民眾的奢侈品消費有75％是發生在海外，估計在今年或明年將會轉變成55波。蘋果方面則未發表回應。

除了蘋果與部分精品品牌外，BMW和賓士（Mercedes-Benz）也在上個月的公告指出，有部分車款將因應增值稅的調降進行調整。

報導指出，中國大陸政府近年來積極縮小當地與海外的價差，部分精品的價格在當地與歐洲等海外的價差已逐漸縮小，在過去中國大陸的精品售價可能會比歐洲高出近一半。中國大陸政府3月表示，他們將在今年對所有公司減少2兆人民幣的稅賦，預估製造業、運輸業和建築業都將從中獲益。