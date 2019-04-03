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婦科名醫爆偷吃！「內診選物」挑處女　美女音樂家正宮抓姦

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▲婦科名醫與小三投宿台南旅館，3月10日凌晨被老婆抓姦。（圖／鏡週刊提供，下同）

 

圖、文／鏡週刊

苗栗1間大型醫院的婦產科名醫，驚爆與年輕女病患有染，醫師太太請人跟監近1個月，今年3月在台南1間旅館抓姦。 

這位名醫身材高大精壯、長相斯文帥氣，受到不少女病患仰慕，但他疑似有處女情結，常利用內診機會，物色處女病患，並展開追求，被抓姦時還自爆3年前就外遇，而且對象也是處女，絲毫沒有愧疚之意。

  1. 被抓姦的名醫惱羞成怒，指著老婆大罵。（讀者提供）
  2. 苗栗某大型醫院婦產科名醫，爆發與女病患外遇的醜聞。（翻攝醫院官網）

醫師太太爆料說：「我老公有處女情結，他會利用內診時物色處女病患，我們交往時，我曾問他喜歡我什麼？他回答因為我是處女，他說他高中時就立志當婦科醫師，因為那是找到處女的捷徑，還說他看到處女的下體就會興奮。我原本以為那是玩笑話，後來他專挑處女當小三，我才知道是真的。」

名醫（右）之前拍照溫柔指著老婆（左）的臉，與被抓姦時指著老婆痛罵，形成強烈對比。（翻攝臉書）

自知理虧的名醫，因當天還要參加婦產科年會，為了脫身，當場簽下離婚協議書，與小三先各付10萬元賠償金，並承諾未來每個月支付8萬元生活費給老婆及2名子女、放棄監護權，還要與小三再賠320萬元給老婆。

已婚名醫與小三約會時不斷打情罵俏，絲毫不避諱。（讀者提供）

但東窗事發後不久，名醫搬離台中的家，住進苗栗宿舍，並寄出存證信函，要求撤銷離婚協議，改成每月支付2名子女各1萬元，其餘通通不願賠償。

  1. 名醫不僅有小三，還曾利用看診空檔，與小四去開房間，還被拍到車進摩鐵的畫面。紅圈為名醫車子。（讀者提供）
  2. 名醫不僅有小三，還曾利用看診空檔，與小四去開房間，還被拍到車進摩鐵的畫面。紅圈為名醫車子。（讀者提供）

醫師太太無法接受，委請律師沈靖家對老公提出「履行合約」的民事告訴，要求老公依當初在派出所簽的離婚協議賠償，也準備對老公及小三提出「妨害家庭」的刑事告訴，希望討回公道。


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