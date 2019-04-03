義大億元別墅淪民宿！日租客夜夜開趴打麻將　「美式生活圈」夢滅

圖、文／鏡週刊

3月27日下午，南台灣的豔陽照射著高雄觀音山上的義大別墅特區，十多名社區住戶集結控訴建商的誇張行為。住戶小琳（化名）向本刊表示，2013年時，她斥鉅資購買義聯集團標榜「美式社區」「安靜典雅」的豪宅，她憤怒地說：「這個社區算是高雄知名的豪宅特區，有不少達官顯貴居住，沒想到建商竟將此地變成民宿來營利，不僅一輛輛遊覽車直接開進來，還有大批遊客深夜擾民，根本是侵犯我們的權益！」

▲多名住戶集結抗議義大別墅建商與回租戶經營民宿擾民，更涉嫌不當使用社區資源。（圖／鏡週刊提供，下同）

義大別墅特區共分5期興建，總銷金額130億元，總戶數230戶、每戶4千萬到1億元，2013年銷售時還召開記者會對外說明，連當時擔任義聯集團台北管理中心執行長的陳敏薰，都號稱是義大別墅的所有權人之一，名噪一時。

▲總銷金額達130億元的義大別墅特區，遭住戶集體控訴建商惡搞。

可是風光公開銷售的背後，實際銷售率卻不高，義聯集團旗下的泛喬建設公司為求提高銷量，推出「買房賺租金方案」，協助屋主以平均每天3萬元的價格出租給企業或休閒度假業者，讓買家得以享有3.5％的年報酬率，也可達到地產保值、增值的效果。建商提高銷售量的舉動，卻變成住戶的惡夢，高級住宅區竟變成民宿。

▲義大別墅位於義大世界中，有高雄唯一美式生活圈之稱。

義大別墅特區遭住戶投訴建商開設民宿牟利，還挪用管理費，住戶購屋時未告知容積率超標等情況，泛喬建設表示，有關住戶反應民宿擾民一事，此為單一住戶向觀光局申請經營執照自行經營，因其他住戶反應有礙住居安寧及社區觀感，經介入協調及勸導，該住戶前已停止經營並主動註銷執照。目前，社區已無民宿經營問題。

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