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6檔台股基金今年來漲兩成　Q2科技新題材為主流

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▲▼6檔台股基金今年來漲兩成。（資料來源：CMONEY、2019/4/1）

台股今年來多頭反攻，帶動台股基金漲一成以上，圖點開放大。（資料來源：CMoney）

記者周康玉／台北報導

台股今年來多頭反攻，累計第1季大漲9.39%，帶動台股基金第1季平均漲13.45%。其中排名前六名的台股基金今年來漲幅超過兩成，對投資人來說是一大激勵。

法人認為，在中美貿易戰爭端放緩及FED態度轉為更為鴿派，指數短期風險不高，但遇到2018年高檔壓力區，指數將會呈現高檔區間整理，現階段盤面主流仍將是科技新題材為主流。

請繼續往下閱讀...

在台股基金當中，群益長安基金以漲幅21.55%奪下冠軍，前五名其他依序為野村優質-累積類型新臺幣計價20.59%、群益中小型股20.25%、群益奧斯卡20.12%、安聯台灣智慧20.02%，今年來皆漲2成以上。

根據Morningstar統計，台股基金第1季全數繳出正報酬成績，平均達12.71%，打敗加權指數漲幅。若按類型區分，以科技和大中華型表現最佳，平均報酬率各有14.32%、14.18%；其次是店頭市場13.95%、一般型13.51%；中小、平衡型相對較弱，各為11.82%、8.89%。

群益長安基金經理人王耀龍表示，展望第2季，需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等等，料短線台股大盤將在箱型區間整理。

王耀龍表示，產業上基本面強勁的個股仍是布局重點，建議可留意股價拉回的趨勢股，而光學鏡頭、5G、電動車、TWS(真無線耳機)因具備長線題材亦可著墨；此外，被動元件、矽晶圓價格下滑，使電源供應器成本降低，相關廠商可關注，預期也有表現機會。

第一金中概平衡基金經理人施亭薇表示，OECD、IMF等機構預估今年全球經濟成長放緩，而主要券商亦保守看待台股企業今年獲利表現。隨著時序進入4月企業季報公布周期，將反映上述利空，令指數上檔面臨較大壓力。

施亭薇表示，台股今年平均股息殖利率預估為4.6%左右，高於全球各主要股市，有助於吸引外資青睞，形成下檔保護。

施亭薇表示，除美國將舉行總統大選之外，台灣今年也進入大選年，按過去經驗，股市當年度表現都不會太差。因此，即便短線回檔，空間應不致於過大，以震盪整理為主，待市場消化季報利空、美中貿易協商結果出爐後，多方有機會再行表態。


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關鍵字：台股基金,投資理財,定期定額,投信投顧

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