聯發科第2屆智在家鄉開跑　首獎可獲100萬元獎金

▲聯發科董事長蔡明介。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）第二屆的「智在家鄉」社會創新競賽賽事開跑，從地方需求激發創新，參賽者需以台灣368鄉鎮市區為關注對象，提出問題改善方案，首獎可獲得高達100萬元的獎金。

去年首屆「智在家鄉」引發廣大迴響，報名的隊伍遍及全台21縣市，涵蓋180個鄉鎮市區，最年輕的參賽者僅國中一年級，身份背景相當多元，有熱血的補習班老師、帆船運動愛好者、文史工作者，也有揪團顧家庭的主婦；投稿主題觸及都會生活、環境生態、農林漁業以及長照等議題。

請繼續往下閱讀...

聯發科董事長蔡明介表示，衡量科技應用的價值不見得是最新、最難或最強，而是在於「能有效的解決生活中的問題」。從平常生活的經驗著手，問題發生在哪裡，科技與創新就在哪裡。聯發科希望透過『智在家鄉』這個平台，去激發台灣社會創新的精神，用社會創新實踐愛鄉的能量。

聯發科「智在家鄉」即日起至6月17日止開放線上報名，參賽者不限年齡，初賽結果預計於 2019 年 7月公布，入圍的 20 組團隊將獲5萬元的獎勵金及5萬元研發補助金，並在聯發科技公司高階主管與學者導師的專屬輔導下與參賽團隊一路相伴，讓提案可行性更臻完備。決賽將於11月舉行，屆時將選出特優一組獎金新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。

本屆賽事也將呼應「大學社會責任實踐計畫」（USR），鼓勵大專師生團隊參賽，讓社會責任的落實從教育開始紥根，進一步擴大「智在家鄉」的參與面向。

▼聯發科智在家鄉創意競賽。（圖／資料照）





