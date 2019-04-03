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朋億手上訂單40億元　今年審慎樂觀、毛利率再成長　

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▲▼半導體產業 。（圖／達志影像／美聯社）

朋億是聖暉集團旗下半導體暨面板製程供應系統大廠。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

半導體暨設備廠朋億（6613）舉行業績發表會，朋億總經理許宗政表示，受到中美貿易影響，目前手中握有訂單約40億元，雖較去年同期低，但預估全年毛利率約會略比去（2018）年率22.62成長。

朋億去（2018）年營運表現亮麗，主因高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務的業績貢獻。以營收佔比來看，高科技製程設備和高科技製程工程佔了朋億九成五的營收，前者占60%，後者占34%，都較前（2017）年成長。

請繼續往下閱讀...

若從區域來看，中國占七成，台灣則占兩成，亞洲其他地區占一成。以製程類型來看，來自面板廠營收佔比約3成，來自半導體佔比超過5成，受惠中國面板廠及半導體廠大幅擴增產線，半導體晶圓製造佔最大宗。

朋億表示，營收與前一季有落差是產業現象。朋億總經理許宗政表示，目前朋億認列基本上是隨客戶建廠進度而定，今年獲利應可在一定水準之上。目前在手訂單約新台幣40億元，估今年毛利率約略比2018年成長，目前以新建廠案為主。

不過中美貿易戰仍有不確定性存在影響，朋億也看到目前在手訂單約略延遲，整體來看有回溫跡象，客戶還是有持續詢價動作，水氣化和濕製程設備約六成以上，工程設備略少。

至於中國客戶方面，從中國晶圓廠擴張速度來看，中國晶圓廠擴廠速度積極，目前有望的案子相當多，SEMI預估遇到中美貿易戰，減緩成長，不過貿易衝突減緩後2019可望恢復成長，2020成長到170億，成長幅度相當驚人，產業趨勢來講，朋億今明兩年半導體展望，審慎樂觀看待。

另一方面，中國對AMOLED建廠也方興未艾，除中國品牌廠商對AMOLED面板需求增加，加上政府補貼政策誘因的激勵，這些都是朋億的機會。

朋億是聖暉集團旗下半導體暨面板製程供應系統大廠，主要產品為高科技廠務設備研發與製造，其次則是整廠水、氣體、化學供應系統整合服務，第三則是濕製程工藝設備，第四是減廢再生利用與節能環保系統統包服務，還有最近開始積極往水資源開發及回收整合服務。

朋億去年受惠於兩岸半導體、面板擴產效益，合併營收達48.67億元，年增率45.6%，稅後淨利5.6億元年增率25.1%，營收與獲利均再創下歷年新高。將配發15元現金股利，股息配發率約達9成。

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關鍵字：朋億,聖暉,半導體,設備,無塵室,面板

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