力拚今年本業獲利　元晶3月營收月增15％創近1年新高

▲右為元晶董事長廖國榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）公布3月營收達4.57億元，月增15%，年減17%%，創去年4月以來的營收新高，累計第1季營收12.16億元，年減10.82%，法人認為元晶的「品質領先」與「外銷轉內銷」策略，已經顯現成果，接下來可望在本業中獲利。

元晶（6443）公布3月營收達4.57億元，月增15%，年減17%%，創去年4月以來的營收新高，累計第1季營收12.16億元，年減10.82%。

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元晶表示，今年第一季主要是受惠國內太陽電力安裝市場大幅成長，整體需求暢旺外，還有屏東的台灣最大太陽能模組廠，也發揮產能與規模經濟優勢，而且我國市場去年約裝置970.3百萬瓦太陽電力系統，今年裝置量可望成長30%以上，達1,300百萬瓦。

▲元晶屏東大慶模組廠。（圖／元晶提供）

元晶發言人江郅豪表示，由於政府積極推動太陽電力系統，今年夏天用電尖峰期，太陽電力每天約可供應1,100萬度以上電力，將可有效舒緩缺電危機，法人認為元晶在國內的市佔率持續攀升，估計已經超過三成，接下來營運可望轉虧為盈。

江郅豪認為，由於政府支持態度明確，預計4月底搶裝潮告一段落後，將由大型地面電站需求接棒，包括彰濱工業區、台鹽鹽田區、台糖滯洪池、台東光電區、台電等電站規劃案，未來一年內，台灣的大型電站裝置量可望達到1.5GW以上，將使得淡旺季差別不明顯。

元晶今年度股東常會已經在3月29日順利完成，除通過減資擺脫累積虧損包袱外，並計畫在今年辦理現金增資，法人認為元晶現金增資除改善財務結構外，對於擴大模組廠產能、提升國內市占率及營運轉虧為盈將有正面效益。