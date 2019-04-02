田間工作機器人、AI採小黃瓜　郭董公布「鴻海農業科技擂台」入選名單

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（2日）在臉書發文，公布「鴻海農業科技創業擂台賽」入圍名單，並要讓年輕創業家4月5日親自談談他們在科技農業上的創業題目，入圍的有田間工作機器人、AI運用在小黃瓜採收與處理等13組隊伍，前三名都將獲得獎金，最高20萬元。

郭董臉書今天以「鴻海農業科技創業擂台，挑戰無限可能」為題發文，內容提到短短幾天的報名時間，超過300組提案，除了科技農業團隊以外，也有許多小農、農場主，以及經銷通路或單一作物種植技術等，但為了聚焦此次擂台賽的內容，鴻海決定先邀請和科技相關，並且多數農民可使用的解決方案。

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▲郭董公布「鴻海農業科技擂台」入選名單。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭董臉書表示，入圍名單總共有13個隊伍，預計4月5日將在永齡杉林有機農業園區進行簡報比賽，包含5分鐘簡報和5分鐘應答，前三名都將獲得獎金，第一名有20萬元、第二名10萬元、第三名5萬元。

同時郭董臉書表示，若能和鴻海集團發展的優勢項目有所連結，未來可創造更多合作的可能性，關於許多這次無法入圍的團隊，還是讓鴻海看到台灣在農業發展上的無限可能，未來持續舉辦相關的交流活動。

以下為入圍名單：

Beeteam｜蜂箱物聯網

DeepMine Lab.｜科技農民曆

avabot｜田間工作機器人

大黃蜂農研｜AI運用在小黃瓜採收與處理

台灣尾文教事業(阿豪農場)｜農業自動化物聯網設施

台灣興興農業科技開發股份有限公司｜永續性智慧農業溫室系統

科技農報｜派藥神器，快速取得合法好用的友善資材

坤億生技股份有限公司｜黑水虻的應用

張耿赫農場｜離地栽培之水分及肥份管理系統

康丞有限公司｜天然植物萃取袋-超長效保鮮

壽豐印象｜農業大數據農產價格發現

蟲心開屎｜蚯蚓的農業創新應用

擎壤科技股份有限公司｜農用無人飛機