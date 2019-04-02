兆豐銀華映放款已提呆　純網銀拚明年首季開始營運

▲兆豐金去年獲利佳，其股息分配將是股東們引頸期盼。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金今(2)日召開去年第4季營運概況法說會，法人關心，旗下兆豐銀對大同旗下的華映、綠能兩家公司的曝險以及提存情形，其中華映的曝險金額為5億元，其中4.5億元是台銀的聯貸案，相關債權已經完全提存準備；綠能公司的曝險金額1.8億元，已經提存1.2億元。

但是，華映、綠能已經造成了兆豐銀行的資產品質有所弱化，至去年底兆豐銀的逾放比僅0.14%，覆蓋率高達1120%；兆豐銀逾放比增加到0.2%、覆蓋率也降低到800多%，呆帳提存金額將與去年相當，約20多億元左右。

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而兆豐金去年的稅後純益280.93億元，較前年的257.29億元成長9.2%，每股稅後純益(EPS)達2.07元。去年獲利創佳績，法人認為兆豐金可以配息達到1.6元以上，為股東創造利多，不過兆豐金表示，法定盈餘公積雖然已經達到股本，照規定是不用再提列，但是因應未來的風險，兆豐今年仍預計繼續提存法定盈餘公積，因此法人希望，配息金額會超過1.6元。

而兆豐銀行今年的營運方面，消金部分兆豐銀希望今年的房貸可以成長5%，鎖定自住、還款穩定的客戶；信用卡方面則朝向流通卡數朝向80多萬張努力，簽帳金額430億元為目標。

值得注意的是，兆豐金轉投資的純網銀將來銀行，持有股權約21.5%，未來可以握有三席董事，但是部會派任經理人，會提供將來銀行風險控管、法遵上的協助，兆豐金表示，如果今年6月底審核可以順利取得執照的話，預計明年第1季就會開始營運。