4月8日起 誠美材打入全額交割股　大飲、華電、清惠停止買賣



▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

證交所今（2）日傍晚公告，誠美材8日起將變更交易方式，打入全額交割股，另外大飲（1213）因重訊未說明清楚，與未公告去年財報的華電（1603）與清惠（5259）三家公司股票都將停止買賣。證交所表示，大飲明（3）日早上重新開重訊記者會後，8日仍會停止交易，明日重訊只是針對財報做說明。

偏光板大廠誠美材（4960）因經營權之爭，導致銀行團凍結資金而深陷資金周轉困難，會計師基於「存在重大不確定性」，而對財報持保留意見，誠美材公布去年財報，去年稅後虧損5.78億元，每股虧損0.87元，誠美材3月31日深夜發布公告，資誠會計師事務所對其財報持保留意見，讓誠美材被列為全額交割股。誠美材今日股價下跌0.05元、跌幅0.41%，收在12.1元。

老牌飲料大廠大西洋飲料去年第3季，斥資6.4億元與關係人進行簽約購地並取得貸與資金，遭會計師認定大飲相關交易可能衍生重大影響，會計師在無法取得足夠查核證據下，出具「無法表示意見的查核報告」，證交所今日表示，大飲8日起將停止買賣，並於明日早上重新開重訊記者會，說明財報。

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另外，華電（1603）與清惠（5259）因無法在規定限期內申報公告去年財報，兩家公司股票也將在8日當天同步停止買賣。