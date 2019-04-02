特斯拉「哨兵模式」立功　Model 3車主成功逮到蓄意刮車者

▲一旦偵測到威脅，特斯拉「哨兵模式」便會啟動攝影機開始錄影。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

特斯拉日前為旗下車輛引入了「哨兵模式」（Sentry Mode），這項新功能在推出沒多久馬上就派上用場了，因為近日有一名婦人被告發破壞了一輛Model 3，她的行為全被處在「哨兵模式」的Model 3錄下。

過去一年來，特斯拉遭竊、遭破壞的事件不絕於耳，為能解決類似問題，特斯拉為旗下車輛引進「哨兵模式」功能，該功能啟動後，系統便會開啟車子外部的攝影機來監視潛在的威脅，一旦偵測到威脅，攝影機便會自動開始錄影。這項功能剛發布沒多久便立了功，成功為一名特斯拉車主逮到破壞者。

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一名Model 3車主Ravea Santoni近日在YouTube發布一則影片，影片中一名婦人在開門讓小孩上車的同時，故意讓將鑰匙胡亂刮向停在隔壁的Model 3，使車身烤漆出現許多損傷。怎知這一系列行動，全被處於哨兵模式得Model 3錄下，影片中可清晰地看見婦人的容貌（YouTube影片已模糊處理）及其行為，Santoni也依此影片向警方舉報破壞行為，據外媒報導，該名婦人已遭逮捕。

據electrek報導，Model 3車主與該名婦人私底下並不認識，目前尚無法得知該名婦人破壞Model 3的動機，但近期已有數起無故破壞特斯拉汽車的行為。這起事故導致車輛造成的損失可能得花費900美元修復，目前尚不確定破壞者是否會被迫支付這些費用。不過這起事件已充分展現出哨兵模式的能力，有望為那些蓄意破壞特斯拉的人起到警示作用。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。