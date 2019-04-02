清明連假1家客運申請鬆綁7休1　上次春節9天沒申請反被罰

▲勞動部1月公告客運業鬆綁七休一規定，不過春節9天連假並沒有一家業者提出申請。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今年1月公告客運業鬆綁七休一，司機最多可連上10天班，不過最後全台49家業者卻無人申請，因此2月底也發函給交通部評估需求，如今清明連假即將到來，截至目前，只有一家彰化客運提出申請。

勞動部今年1月公告客運業放寬七休一，配合交通部執行疏運計畫，不過有4個附加條件，包含「勞工連續工作不得逾9日」、「勞工單日工作時間逾11小時的日數，不得連續逾3日」、「每日最多駕車時間不得逾10小時」、「連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間」。

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不過，交通部長林佳龍當時為保障消費者權益，對外喊話要公開十休一方案的客運業者，全台49家公路客運業者以勞基法規範的七休一方式進行排班，國光客運副董事長王應傑當時指出，林佳龍新上任交通部長，客運業者為給部長面子，因此春節長達9天連假，最後並沒有任何業者申請。

清明4天連假在即，截至目前只有一家彰化客運提出申請，彰化客運表示，上次過年期間客運業者們為了給部長面子，因此並未提出鬆綁七休一的申請。不過最後卻因駕駛排班吃緊，反而因此挨罰，所以「這次清明只是先申請起來，不一定會用到」。

勞動部提醒，客運業申請鬆綁七休一需經過工會或勞資會議同意等程序，且雇主僱用勞工人數在30人以上者，應向當地主管機關備查，同時實施也必須遵守4項附加條件，否則將依法開罰2萬至100萬元，主管機關也將適時關注。