　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

挺中小企業　星展銀推企業客戶6個月網銀免手續費

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼星展銀行台灣區總經理林鑫川。（圖／星展銀行提供）

▲星展銀行台灣區總經理林鑫川。（圖／星展銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

星展銀行今天(2日)宣布，針對「新興企業展業帳戶」，於4月30日前新開戶，並承作台外幣活定存達新台幣150萬或等值美元5萬的門檻，可享最長6個月網銀交易手續費與郵電費全免優惠。另也將針對企業客戶透過應用程式介面（API）科技，協助中小企業快速掌握帳款交易資訊。

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，現金管理是影響企業營運效能的關鍵，DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務，透過API科技，大幅提升現金管理流程效率，協助企業客戶更靈活進行營運資源分配。舉例來說，過去企業客戶要查帳戶餘額必須上網銀，但透過API，可以直接將資訊導入到公司的系統中。

請繼續往下閱讀...

星展銀行台灣區環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，在分秒必爭的商業環境中，對帳戶與金流的即時掌握，是企業維持競爭力不可或缺的一環。DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務，透過API科技自動整合不同通路的匯款資訊，並主動發送入帳通知，讓企業隨時掌握帳務狀態。同時透過串連財務與ERP系統，取得相關交易資訊，客戶不再需要登入網銀，即可隨時查詢帳戶餘額及歷史交易記錄，節省對帳作業流程。此外，DBS IDEAL RAPID提供台幣即時轉帳匯款功能，能迅速履行各項應收或應付帳款動作，滿足企業日常交易需求。

同時，星展銀行也針對「新興企業展業帳戶」企業客戶祭出加碼優惠，協助企業儲備展業資本，除提供台幣活存年息最高0.4%，美元活存年息最高0.5%的優惠利率外，凡符合條件客戶於4月30日前新開戶，並承作台外幣活定存達新台幣150萬或等值美元5萬的門檻，即有機會可享最長6個月網銀交易手續費與郵電費全免優惠。

ET快訊
虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」
漫威迷暴動了！小7「8種復仇者聯盟」　集點商品一次看

關鍵字：星展銀行,林鑫川,企金,手續費,API

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

京城銀擺脫華映陰霾　首季賺近20億元

華映、綠能接連下市　大同集團對國銀總曝險達570億

兆豐銀華映放款已提呆　純網銀拚明年首季開始營運

4月8日起 誠美材打入全額交割股　大飲、華電、清惠停止買賣

特斯拉「哨兵模式」立功　Model 3車主成功逮到蓄意刮車者

首例！蘋果西打製造商「跳針」說不清楚　證交所：8日停止股票買賣

清明連假1家客運申請鬆綁7休1　上次春節9天沒申請反被罰

挺中小企業　星展銀推企業客戶6個月網銀免手續費

經部才說電價10月沒漲價壓力　如今改口「長期將調整」

謝世謙就任華航董事長　旅行社業者：打造華航未來之路

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

京城銀擺脫華映陰霾　首季賺近20億元

華映、綠能接連下市　大同集團對國銀總曝險達570億

兆豐銀華映放款已提呆　純網銀拚明年首季開始營運

4月8日起 誠美材打入全額交割股　大飲、華電、清惠停止買賣

特斯拉「哨兵模式」立功　Model 3車主成功逮到蓄意刮車者

首例！蘋果西打製造商「跳針」說不清楚　證交所：8日停止股票買賣

清明連假1家客運申請鬆綁7休1　上次春節9天沒申請反被罰

挺中小企業　星展銀推企業客戶6個月網銀免手續費

經部才說電價10月沒漲價壓力　如今改口「長期將調整」

謝世謙就任華航董事長　旅行社業者：打造華航未來之路

黃荷娜吸毒影片外流！　炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子

「辣妹合唱團」復出巡迴獨缺維多莉亞　隊友爆：她害怕了！

日職／陽岱鋼中斷開季安打　1打點但被2K、守備滑倒

嘴大眼開..盧廣仲撞臉史迪奇！　神奇「出怪招」秒收服小孩

金爐挖出謎樣小生命！全身灰燼讓他傻眼「還好沒燒金」　一秒Get養了

京城銀擺脫華映陰霾　首季賺近20億元

張嘉倪接受專訪「嫌問題太多」　畫面曝光…網酸：耍大牌！

蔡英文下令驅離共機　陸外交部：她的胡言亂語令人氣憤

不斷更新／陳凱倫打退史博威　悍將4上6比1桃猿

《與惡》李大芝爆紅…陳妤2年前得金鐘：沒人記得我

財經熱門新聞

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

首例！蘋果西打製造商「跳針」說..

彩券中獎金免稅　擬調高到500..

統一發票千萬中獎　20張

嫌存股效率太低？券商教你「小額..

快訊／米粉節開跑半小時不到出狀..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

20張千萬中獎發票明細出爐

陸首富年繳稅破300億　每月花..

說好的國家隊竟被外商整碗捧去

今天起跨行轉帳500元以下　每..

郵局不能領200元了！中獎發票..

1-2月發票千萬大獎中獎清冊出..

發票中獎　兌換通路全都露

更多熱門

相關新聞

今天起跨行轉帳500元以下　每天有一次免手續費

ATM、網路銀行跨行轉帳手續費調降今天(4月1日)正式上路，從今天開始，民眾不論是用ATM或網銀，跨行轉帳500元以下，每天可以有一次免費優惠；轉帳501元到1000元，手續費也從15元降到10元。

轉帳500元以下每天一次免手續費　下週一上路

美國聯準會鴿派決議　星展銀行估「到2020年前都不會升息」

房市回暖　行庫房貸衝阿

土銀兩兆雙星　要再擴大

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死了

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面