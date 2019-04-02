挺中小企業　星展銀推企業客戶6個月網銀免手續費

▲星展銀行台灣區總經理林鑫川。（圖／星展銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

星展銀行今天(2日)宣布，針對「新興企業展業帳戶」，於4月30日前新開戶，並承作台外幣活定存達新台幣150萬或等值美元5萬的門檻，可享最長6個月網銀交易手續費與郵電費全免優惠。另也將針對企業客戶透過應用程式介面（API）科技，協助中小企業快速掌握帳款交易資訊。

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，現金管理是影響企業營運效能的關鍵，DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務，透過API科技，大幅提升現金管理流程效率，協助企業客戶更靈活進行營運資源分配。舉例來說，過去企業客戶要查帳戶餘額必須上網銀，但透過API，可以直接將資訊導入到公司的系統中。

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星展銀行台灣區環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，在分秒必爭的商業環境中，對帳戶與金流的即時掌握，是企業維持競爭力不可或缺的一環。DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務，透過API科技自動整合不同通路的匯款資訊，並主動發送入帳通知，讓企業隨時掌握帳務狀態。同時透過串連財務與ERP系統，取得相關交易資訊，客戶不再需要登入網銀，即可隨時查詢帳戶餘額及歷史交易記錄，節省對帳作業流程。此外，DBS IDEAL RAPID提供台幣即時轉帳匯款功能，能迅速履行各項應收或應付帳款動作，滿足企業日常交易需求。

同時，星展銀行也針對「新興企業展業帳戶」企業客戶祭出加碼優惠，協助企業儲備展業資本，除提供台幣活存年息最高0.4%，美元活存年息最高0.5%的優惠利率外，凡符合條件客戶於4月30日前新開戶，並承作台外幣活定存達新台幣150萬或等值美元5萬的門檻，即有機會可享最長6個月網銀交易手續費與郵電費全免優惠。