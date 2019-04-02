經部才說電價10月沒漲價壓力　如今改口「長期將調整」

▲經濟部日前才說今年電價沒有漲價壓力，不過長期來看也將會有所調整。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部3月中旬拍板定案今年4月開始電價「凍漲」，目前來看就連10月也沒有調漲壓力，不過經濟部次長曾文生今（2）日表示，能源價格長期是看漲的，台灣電價長期來看，也將會有所調整。

台電今天舉行環境白皮書發表、環境月開跑記者會，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，根據民調顯示，台灣民眾大多不清楚能源從哪裡來，僅5%的人知道台灣98%的能源來自進口，同時調查也顯示，66%民眾擔憂會缺電；此外更有9成民眾認為電價一定會調漲。

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經濟部次長曾文生致詞時表示，全世界物價如果不上漲就會造成通貨緊縮，對經濟來說不是一件好事，而台灣能源價格長期一定是上漲，長期來看將會有所調整。

曾文生說，經濟部每半年就會調整一次電價，「它根據的是我們可以預期的半年狀況，再決定電價，這也要跟大家做說明」。

至於空汙問題，曾文生指出，台電已經在努力，但同時面對穩定供電、改善空汙排放等問題，最為缺乏的是時間，因此短期內來做降載調整，中期則是發電機組增加防汙設施，而長期則為更換機組，不過需要3至5年的時間；另外今年夏天不會有缺電問題，屆時備轉容量率將達到10%的目標。