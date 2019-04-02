華南王子遭判拘役20天　金管會：判有期徒刑才影響董事職位

▲華南金控少東林知延。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

華南銀副董林知延在妻子、新光人壽副總吳欣盈的座車安裝GPS監控行蹤，遭吳欣盈發現後提告，今天(2日)高等法院二審宣判，改認定林知延妨害秘密罪，判拘役20日，案情出現大逆轉。金管會今天指出，依照規定林知延須被判有期徒刑且三審定讞，才會影響到其在華南金副董的職位。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，當時因2人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人僅結婚2年多，就發生問題。林知延2013年諮詢律師劉宗欣後，找了徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS。吳欣盈的司機發現被不明車輛跟監，檢查車輛後發現裝設在後保險桿內的GPS，報警處理才查出GPS由林知延裝設，吳欣盈憤而告林知延妨害秘密。

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原本一審台北地方法院認為GPS僅錄下吳欣盈公開活動，不涉及隱私，一審判林知延無罪。但今天高等法院二審宣判，案情卻出現大逆轉，高院改認定林知延犯妨害秘密罪，判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

二審是否會影響到林知延在華南金的副董職位？金管會銀行局指出，依照金控及銀行負責人準則第3條，妨礙秘密罪要判有期徒刑確定，並且要判決確定三審定讞，「拘役跟罰金不在法規規範中。」

這是否涉及不誠信、不正當的要件？銀行局表示，不正當不誠信是不確定的法律概念，因此要有相關佐證資料，過去的案例是藉由金管會金檢來取得具體事證，才會做事實認定，但因為此案跟金融業務無關，因此沒有明確佐證資料。