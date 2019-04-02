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台電首度發布環境白皮書　承諾2030年電廠空汙排放減半

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▲▼台電今天首度發布《環境白皮書》，承諾電廠空汙排放2030年減半。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台電今天首度發布《環境白皮書》，承諾電廠空汙排放2030年減半。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台電今（2）日首度發布《環境白皮書》，董事長楊偉甫表示，這次對外宣示，對於未來空汙排放及減量的決心，承諾2021年的電廠空污排放將比2016年減少30%、2025年減少40%、2030年達50%。

台電今天首度發布《環境白皮書》，內容涵蓋「因應氣候變遷」、「守護環境品質」、「聚焦循環創新」、「精進管理系統」、「營造生態共融」和「擴大內外議合」等環境永續藍圖6大策略面向，並訂定對外承諾所對應的12項策略構面及目標。

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台電董事長楊偉甫表示，環境白皮書主要對外宣示，未來空汙排放以及減量的決心與目標，以符合社會期待。舉例來說，台中電廠目前積極改善、減少汙染量，像是9號機下半年也將進行改善工程。

針對外界關注的空氣品質議題，台電也在環境白皮書具體承諾電廠空汙排放的短中長期目標，配合政府能源轉型，2021年空汙排放強度將較2016年減少30%、2025年減少達40%，長期目標則是2030年台電整體空汙排放要直接減半；至於溫室氣體碳排放部分，2021年火力機組排放強度與2016年相比，將減排7%、2025年減15%、2030年碳減排達20%。

台電環境白皮書中承諾的空汙減排目標，是以2016年每度電0.735克空污排放量為基準（包含氮氧化物、硫氧化物及粒狀物），承諾2021年排放強度將削減30%至0.515（克／度），2025年削減40%至0.441（克／度），2030年則較2016排放直接減半，排放強度降至0.368（克／度）。

ET快訊
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關鍵字：台電,夏季供電,楊偉甫,空汙,環境白皮書

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