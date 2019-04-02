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蘋果西打製造商財報出不來　大飲：將取消不動產買賣交易案

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蘋果西打製造商財報出不來　大飲：將取消不動產買賣交易案

記者林淑慧／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司今(2)日表示，因內部評估取消台南市及高雄市之不動產買賣案，大飲現正與關係人協調，解除契約後違約金後續責任歸屬，因此被會計師出具「無法表示意見之查核報告」。

對於無法出具財報，大飲恐面臨停牌的問題，大飲主管表示，將儘速與會計師協調，因大飲去年遭逢成立以來重大事件，即2公升裝蘋果西打的回收事件，公司內部需重新整理，全力發展，基於私法平等互惠原則，將與關係人協調取消此買賣交易案。

大飲指出，此買賣案已於今年3月27日完成台南市佳里區不動產過戶，　另高雄市湖內區不動產過戶也在今年3月28日完成，強調「並未有損及股東權益」，相關處理結果將再發佈重大訊息公告。

請繼續往下閱讀...

大飲（1213）1日公告，會計師認為，大西洋集團去年第3季與關係人簽約以6.4億元取得三筆不動產，包括台南佳里、高雄湖內及新北市新店，及應收資金貸與關係人重大交易，因無法對該等交易取得足夠及適切之查核證據，所以出具無法表示意見的查核報告。

因大西洋集團去年第3季取得三筆不動產(台南佳里、高雄湖內及新北市新店)及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師無法判斷是否須對該等交易及合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，作必要之調整。

會計師說明，高雄湖內不動產之交易價格未考量該項不動產已有他項權利設定，逕參考估價報告之金額作為最後簽約成交價格依據，未能說明其交易價格之合理性。

ET快訊
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關鍵字：蘋果西打,大飲,財報

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